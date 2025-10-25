Sokol (ODS): Příležitost zúročit odborné zkušenosti

Nově zvolený poslanec Petr Sokol, který v Olomouckém kraji uspěl jako kandidát ODS, by se po ustavující schůzi Poslanecké sněmovny měl stát na určitou dobu předsedou prestižního Výboru pro evropské záležitosti. Sněmovní klub občanských demokratů ho v úterý nominoval, aby tuto funkci dočasně zastával do doby, než bude jmenována nová vláda.
„Půjde sice o misi dočasnou, protože mě po jmenování nové vlády nahradí na této pozici Eva Decroix, ale bude to jistě významná zkušenost a také příležitost zúročit moje odborné zkušenosti s problematikou evropské integrace.
Následně bych měl být členem tohoto výboru, který je v Poslanecké sněmovně počítán mezi ty důležitější a v opozičních časech může být důležitou protiváhou vlády v politice vůči EU. Členství v tomto výboru jsme si vybral i proto, že je průřezový a umožňuje řešit řadu oblastí, které se dotýkají přímo lidí a firem u nás v Olomouckém kraji,“ okomentoval svou novou roli poslanec Petr Sokol, který se oblasti evropské integrace před zvolením do sněmovny dlouhodobě věnoval nejenom jako vysokoškolský učitel, ale také jako odborný poradce v Evropském parlamentu.
autor: PV