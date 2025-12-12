Proč chtějí cpát peníze Zelenskému? Dvě možnosti, obě špatné

„Kdybych měl pocit, že EU spolupracuje s Trumpem a ruku v ruce by se snažili vytvořit rozumné (ne nerealistické) podmínky k mírové dohodě a ukončení války včetně obnovení zničené země a využili k tomu ruská aktiva, asi bych se tady nad tím nerozčiloval,“ napsal ekonom Pavel Šik v příspěvku na svém facebookovém profilu. Takový plán ale podle něj Evropská unie nemá.
Šik odmítá, že by byl „proruský“ a vysvětlil, že jeho kritika míří proti plánu Evropské unie využít ruská aktiva k poskytnutí půjčky Ukrajině.
Podle Šika koalice ochotných tlačí na další a další financování války na Ukrajině, a hlavně na nákup zbraní. To i v situaci, kdy se dle Šika situace na ukrajinské frontě zhoršuje.
„Chtějí poskytnout peníze Zelenskému převážně na zbraně (většina půjčky má jít na zbraně) v situaci, kdy Rusko za listopad dobylo rekordních cca 700 km2 dalšího ukrajinského území,“ napsal Šik a dodal, že to je o polovinu víc území, než kolik Rusko dobylo v říjnu letošního roku.
Pokud bude Rusko postupovat stejným nebo možná ještě rychlejším tempem, tak jediné, čeho evropská koalice ochotných podle Šika dosáhne, bude prodloužení války na Ukrajině o jeden rok. Výsledek se ale nezmění.
Šik pokračoval v kritice čelních představitelů Evropské unie včetně předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové za odmítání amerického návrhu mírového plánu. Nesouhlasí ani s tvrzením, že jde o „věc Ukrajiny“.
„Pokud ten stát nemá peníze a oni mu je dají, aby se nemusel přizpůsobit realitě, tak to není věc Ukrajiny. To je jako dávat dál a dál drogy závislému a říkat mu ať se rozhodne, kdy přestane,“ napsal Šik.
Zauvažoval také nad tím, zda má Evropská unie vůbec nějaký reálný plán. Ačkoliv to tak podle něj nevypadá, tak vzhledem k tomu, že představitelé Evropské unie jsou pravděpodobně obeznámeni se situací na frontě, tak jsou podle Šika buď naprosto cyničtí, anebo je protahování konfliktu jejich záměrem. Evropské státy se mezitím vyzbrojí a poté budou připraveny na přímé zapojení do války.
„Protože jinak by se politici nechovali, jako kdyby byl zítra konec světa, nerozkopávali základní principy celé unie a nepoužívali výrazy jako že zoufalé časy potřebují zoufalá řešení,“ dodal Šik a dal za pravdu maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, který opakovaně varuje před evropskými politiky, kteří dle jeho názoru „chtějí válku“.
Ekonom Pavel Šik připomněl, že v podobném smyslu se před nedávnem vyjádřil i belgický premiér Bart De Wever.
„Jedná se o peníze ze země, se kterou nejsme ve válce,“ řekl De Wever novinářům v belgickém parlamentu k plánu Evropské unie s ruskými aktivy. „Bylo by to jako vloupat se do ambasády, odnést veškerý nábytek a prodat ho,“ cituje výrok belgického premiéra server Euractive.
autor: Alena Kratochvílová