Proč chtějí cpát peníze Zelenskému? Dvě možnosti, obě špatné

12.12.2025 18:50 | Monitoring

Ekonom Pavel Šik se zamyslel nad skutečným záměrem Evropské unie v souvislosti s využitím ruských aktiv. Podle něj jsou představitelé Evropské unie buďto „cyničtí“, anebo se záměrně snaží prodloužit konflikt na Ukrajině, aby měly evropské státy čas na vyzbrojení a následně se mohly zapojit do přímého konfliktu.

Proč chtějí cpát peníze Zelenskému? Dvě možnosti, obě špatné
Foto: Repro Emanuel Macron, X
Popisek: Volodymyr Zelenskyj a Emanuel Macron

„Kdybych měl pocit, že EU spolupracuje s Trumpem a ruku v ruce by se snažili vytvořit rozumné (ne nerealistické) podmínky k mírové dohodě a ukončení války včetně obnovení zničené země a využili k tomu ruská aktiva, asi bych se tady nad tím nerozčiloval,“ napsal ekonom Pavel Šik v příspěvku na svém facebookovém profilu. Takový plán ale podle něj Evropská unie nemá.

Šik odmítá, že by byl „proruský“ a vysvětlil, že jeho kritika míří proti plánu Evropské unie využít ruská aktiva k poskytnutí půjčky Ukrajině.

Podle Šika koalice ochotných tlačí na další a další financování války na Ukrajině, a hlavně na nákup zbraní. To i v situaci, kdy se dle Šika situace na ukrajinské frontě zhoršuje.

„Chtějí poskytnout peníze Zelenskému převážně na zbraně (většina půjčky má jít na zbraně) v situaci, kdy Rusko za listopad dobylo rekordních cca 700 km2 dalšího ukrajinského území,“ napsal Šik a dodal, že to je o polovinu víc území, než kolik Rusko dobylo v říjnu letošního roku.

Pokud bude Rusko postupovat stejným nebo možná ještě rychlejším tempem, tak jediné, čeho evropská koalice ochotných podle Šika dosáhne, bude prodloužení války na Ukrajině o jeden rok. Výsledek se ale nezmění.

Anketa

Jste rádi, že je Babiš premiérem?

72%
23%
2%
1%
2%
hlasovalo: 13635 lidí
„Analytici tvrdí, že nyní bude postup ještě rychlejší. Pokud to takto půjde dál, tak vše, co koalice ochotných v EU plánovanou půjčkou Ukrajině zamýšlí, se scvrkne do jediné věty: prodloužit válku o cca rok vzhledem k tomu, jaké území Rusko ještě požaduje,“ uvedl ekonom.

Šik pokračoval v kritice čelních představitelů Evropské unie včetně předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové za odmítání amerického návrhu mírového plánu. Nesouhlasí ani s tvrzením, že jde o „věc Ukrajiny“.

„Pokud ten stát nemá peníze a oni mu je dají, aby se nemusel přizpůsobit realitě, tak to není věc Ukrajiny. To je jako dávat dál a dál drogy závislému a říkat mu ať se rozhodne, kdy přestane,“ napsal Šik.

Zauvažoval také nad tím, zda má Evropská unie vůbec nějaký reálný plán. Ačkoliv to tak podle něj nevypadá, tak vzhledem k tomu, že představitelé Evropské unie jsou pravděpodobně obeznámeni se situací na frontě, tak jsou podle Šika buď naprosto cyničtí, anebo je protahování konfliktu jejich záměrem. Evropské státy se mezitím vyzbrojí a poté budou připraveny na přímé zapojení do války.

„Protože jinak by se politici nechovali, jako kdyby byl zítra konec světa, nerozkopávali základní principy celé unie a nepoužívali výrazy jako že zoufalé časy potřebují zoufalá řešení,“ dodal Šik a dal za pravdu maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, který opakovaně varuje před evropskými politiky, kteří dle jeho názoru „chtějí válku“.

Ekonom Pavel Šik připomněl, že v podobném smyslu se před nedávnem vyjádřil i belgický premiér Bart De Wever.

„Jedná se o peníze ze země, se kterou nejsme ve válce,“ řekl De Wever novinářům v belgickém parlamentu k plánu Evropské unie s ruskými aktivy. „Bylo by to jako vloupat se do ambasády, odnést veškerý nábytek a prodat ho,“ cituje výrok belgického premiéra server Euractive.

Psali jsme:

Budeme s vámi zacházet jako s Maďarskem, padlo z EU na adresu Belgie. Důvodem ruské peníze
Dvořák (STAN): Jednou bude svobodná Ukrajina součástí EU
„Šílené.“ Plán na zpravodajskou službu EU může mít tyto dopady
Zemědělci by měli dostat přednost. Nová vláda Andreje Babiše chce omezit spekulace se zemědělskou půdou

 

Zdroje:

https://www.euronews.com/my-europe/2025/12/11/eu-triggers-emergency-clause-to-indefinitely-immobilise-russian-assets

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , Rusko , Šik , zbraně , válka na Ukrajině , ruská aktiva

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s myšlenkou Pavla Šika, že se představitelé EU snaží konflikt na Ukrajině záměrně prodlužovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Alena Kratochvílová

Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

Vy současnému prezidentovi vyčítáte, že dělá klukovské vzdoroakce?

A co jste tedy dělal vy, když jste byl prezident? Vždyť vy jste do jmenování vlády a jednotlivých ministrů zasahoval mnohem víc. A proč? Podle mě za tím byly jen vaše osobní důvody, což je podle mě horší. Takže proč myslíte, že teď můžete moralizovat někoho jiného?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Tato tři znamení Vánoce zkrátka nemusíTato tři znamení Vánoce zkrátka nemusí Roste počet párů, které si rozchod nemohou dovolitRoste počet párů, které si rozchod nemohou dovolit

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nohavica písničkou nakrknul Pšenáka, Hřebejka i ženu spřaženou s Foltýnem

18:00 Nohavica písničkou nakrknul Pšenáka, Hřebejka i ženu spřaženou s Foltýnem

Nová píseň Jaromíra Nohavici vyvolala na sociálních sítích vlnu ostrých reakcí. Zejména z liberálněj…