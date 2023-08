Soukromníci: Fiala by se měl vážně zamyslet

reklama

Byrokracie, obtížná vymahatelnost práva, v mnoha případech nepřátelská státní správa, neplnění předvolebních i povolebních slibů, naprosto zvrácená a stále bobtnající dotační mašinerie. To vše a mnoho dalších relativních drobností vede některé podnikatele k myšlence, že opustí se svým byznysem Českou republiku.

Majitel IT firmy Wedos.cz Josef Grill: "Vnitřně to mám nastavené na sto procent, jen je otázkou kam. Někde, třeba v Polsku, nám nabízejí i nějaké výhody, snaží se nás i nalákat. Samozřejmě pro mě by bylo nejjednodušší tady zůstat, české prostředí znám, vystudoval jsem práva, o to víc tomu rozumím. Ale o to víc jsem z toho zoufalý a smutný, že tomu tady přestávám věřit."

Celý článek najdete ZDE.

