Soukromníci: Vláda „řeže“ živnostníky jako žito

Vždy jsem patřil spíše k pravicovým voličům, protože pravice ve vládě většinou podporovala malé živnostníky a podnikatele. Pětikoaliční vláda, vedená původně pravicovou ODS v čele s premiérem Petrem Fialou, však dělá všechno pro to, aby živnostníky fakticky zlikvidovala, a „řeže“ je jako žito.

Už několik let se živím jako drobný živnostník. Zpočátku jsem si život drobného podnikatele, který na jižní Moravě poskytuje služby v oblasti marketingu a PR, pochvaloval. Mohl jsem si plánovat svůj čas a stal jsem se do jisté míry nezávislým. Pracoval jsem a stále pracuji na základě smlouvy o poskytování služeb, která mi zajišťuje na první pohled slušný příjem. K tomu jsem spolupracoval na dohodu s různými institucemi, což mi zčásti zajišťovalo odvody sociálního a zdravotního pojištění.

Jenže dohody postupně vypršely a kvůli změně vlastníka webu, pro který pracuji, se snížil i příjem, plynoucí ze stálé smlouvy. Proto jsem byl nucený uzavřít další smlouvu na služby, která je však na mnohem menší částku. Co se však naopak zvýšilo, byly zmíněné odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Tyto povinné částky, které musíte platit, aby na vás nezaklekly instituce, jako ČSSZ, VZP či finanční úřad, se spolu s nutnými výdaji na živobytí navýšily kvůli zdražení energií, potravin a drtivé inflaci neúnosným způsobem.

Situace dokonce došla tak daleko, že pokud řádně zaplatím povinné odvody, platby za bydlení, půjčku a pojištění, tak mi zbývá zhruba 7000 korun na měsíc. Z toho musím zaplatit palivo do auta, jídlo a další výdaje. Rodinný rozpočet zachraňuje manželka a také nárazové zakázky, přičemž jsem zatím pozastavil platbu penzijního připojištění, protože na ni zkrátka a dobře nemám. I proto mě zděsily informace, že Fialova vláda hodlá tyto povinné odvody zvýšit o dalších 60 procent! To je podle mě naprosto špatně. Pokud to nejhorší česká vláda v polistopadové éře udělá, pak zcela jistě ztratí moji dřívější podporu coby soukromníka.

Ministři z pětikoalice totiž jako by zapomněli, že živnostník nemá na rozdíl od zaměstnanců zaplacenou dovolenou a nikdo mu neuhradí ani delší nemocenskou, když ochoří. Ano, můžete se na ČSSZ nemocensky připojistit, ale kamarád živnostník mi to rozmluvil se slovy: „Za dvě stovky připojištění měsíčně musíš složitě doložit, že jsi opravdu nemocný a nemůžeš pracovat a živit rodinu, a pak stejně dostaneš od státu almužnu!“ Po jarním úrazu se mi tak hodilo soukromé úrazové připojištění, z něhož jsem dostal aspoň něco na pokrytí výpadku v příjmech, i když to zdaleka nestačilo. Navíc mě štve, když zdravotní pojišťovna je schopná posílat upomínku do datové schránky kvůli nedoplatku 46 korun, ale když má dojít na uhrazení alespoň části ceny léků, tak mi benefit z mých odvedených peněz neposkytne.

Kabinet Petra Fialy tak zřejmě zapomněl, že je v ČR asi milion živnostníků, přičemž více než 600 tisíc z nich jsou OSVČ. Jestli tedy bude současná vláda dál odírat živnostníky a drobné podnikatele, pak se nelze divit, že příští volby vyhraje neúspěšný prezidentský kandidát Andrej Babiš. Ten se zatím stáhl do ústraní, aby nabral sílu. Místo sebe nastrčil před kamery a mikrofony Havlíčka a Schillerovou. Ti pak určitě v pravou chvíli s předsedou řeknou, že takhle hanebně by se k OSVČ nikdy nezachovali.

Místo toho, aby vláda pro soukromníky něco udělala, tak se její ministr spravedlnosti z nejsilnější vládní strany ODS sejde „náhodně“ na pět (!) hodin s proruským šíbrem z blízkosti nejslabšího a zaplaťpánbu již bývalého prezidenta ČR. Z toho je mi smutno. Ale věřím, že bude lépe, přestože život je momentálně spíš boj o přežití, a žít se musí.

(Autor tohoto článku je členem Strany soukromníků České republiky a požádal nás, aby jeho články byly zatím publikovány pouze pod jeho autorskou zkratkou /pon/)

