Stanislav Křeček: Náš pohled na stavební zákon nebyl příliš vlídný

reklama

Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za vstřícný přístup k programu. Chápu, že problematika exekutorů je důležitá, ale děkuji za tento přístup.

Anketa Je správné, že Facebook smazal stránku poslance Lubomíra Volného? Ano 5% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 1157 lidí

Naši zprávu jste dostali, není myslím třeba nějakých složitých úvodů, snad jen obecné konstatování, že jsme přijali 7 926 podnětů, obdobný počet jsme jich také vyřídili. Musím říct, že covid se sice dotkl naší činnosti, ale nikoliv co do podnětu. Tam ten počet podnětů spíše tedy zůstal. Co nás těší, je, že zůstává počet stížností, které jsou v naší kompetenci, že lidé už vědí, s čím se na nás obracet. Více než 60 % podnětů se týká naší kompetence, což u jiných ochránců práv v jiných zemích toto číslo je mnohem menší. U nás lidé už vědí, s čím se obracet. Nejčastější problémy, se kterými se setkáváme, jsou dlouhodobé. Především je to sociální zabezpečení, to znamená výše důchodů, různých plateb sociálních dávek, ale na druhém místě, těsně za tím je problematika stavebního práva, zápis do katastru nemovitostí, vyměření pozemků, stavební právo, černé stavby apod. Potom také velkou část naší činnosti, pokud jde o legislativu, jsme věnovali přípravě stavebního zákona. Jistě víte, že náš pohled na stavební zákon nebyl příliš vlídný, protože jsme shledávali celou řadu problémů. Sám jsem se obrátil na předsedu vlády, aby upozornil, že průběh stavebního zákona neodpovídá legislativním problémům vlády. K mému dopisu se připojil Nejvyšší správní soud, takže vy budete toto projednávat za chvíli. Doufám, že rovněž váš pohled na to nebude příliš vstřícný. Další, na čem jsme se museli podílet, je příprava...

***

Děkuji, pane předsedající. Druhý problém, se kterým jsme se setkali, byl návrh na zřízení dětského ombudsmana, který se nás dotýkal a který se dotýká celkem problematiky, jak Česká republika bude zacházet s požadavky na zřízení dalších orgánů, které mají kontrolovat některá práva. Původní návrh na zřízení ombudsmana veřejného ochránce práv před 20 lety počítal s tím, že veřejný ochránce práv bude mít 40 zaměstnanců, tak to bylo v důvodové zprávě. Dnes je nás tam více než 160, protože mezitím nám byly zřízeny další kompetence. Česká republika si musí vybrat, zda bude postupovat tak, že pokud bude třeba zřídit nějaký další kontrolní orgán, dětský ombudsman, ministerstvo zdravotnictví trvá na tom, aby byla zřízena národní instituce na ochranu lidských práv, zda zřídí samostatnou instituci, s novým rozpočtem, s novými mzdovými účetními a já nevím, co vším, nebo zda to připojí k úřadu veřejného ochránce práv, ze kterého se pak stává administrativní kolos. To je samozřejmě problém, který musí vyřešit. Byli jsme připraveni, pokud jde o dětského ombudsmana, na obě varianty, tzn. i u nás, i v řízení samostatné instituce. Učinili jsme také řadu legislativních doporučení. Myslím, že 13, je to největší počet, který jsme učinili, bylo to také proto, že když jsem nastoupil do své funkce v minulém roce, tak jsem zopakoval některá legislativní doporučení, která nebyla dosud vzata v úvahu. Se zákonodárnými sbory bychom je znovu připomněli. Jednali jsme také v řadě věcí za své iniciativy. Tam, kde jsme se z veřejných prostředků dozvěděli, že existuje nějaký problém, připomínám problém Bečvy, vám dobře známý, kde to šetření uzavíráme, problém pražské výstavy Masaryčka, kde se nám zdálo, že stavební úřad postupuje poněkud svérázně. Také šetříme tuto problematiku a v celé řadě dalších, dalších věcí. Pokud jde o tu formu naší výroční zprávy, tak jsme zvolili poněkud střízlivějších pojmů, než to bylo v minulosti. Jde o to, aby to bylo přehledné, aby to podávalo dostatek informací o naší činnosti. Děkuji za vyslechnutí tohoto úvodního slova.

Psali jsme: Veřejný ochránce práv: Pracující senioři nesmí být diskriminování kvůli svému věku Ombudsman jednal s Ministerstvem práce a sociálních věcí o důchodové reformě Veřejný ochránce práv: Zřizování vyhrazených parkovišť pro osoby se zdravotním postižením Ombudsman varuje: Nekupujte černé stavby

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.