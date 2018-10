Stanjura (ODS): Bez investic by docházelo ke ztrátě pracovních míst i zhoršování životního prostředí

Děkuji za slovo.

Je to už podruhé tento týden, kdy řešíme problém, který se dotýká mého volebního kraje Moravskoslezského kraje. Po Fakultní nemocnici Ostrava máme problém s ArcelorMittal. Chci připomenout, že o této firmě a o rizicích pro další fungování této firmy jsme už mluvili v minulém volebním období, kdy jsme z podnětu opozice debatovali o riziku levné čínské oceli.

Já teď nechci hodnotit obchodní válku mezi spojenými státy a Čínou, ale že z Číny hrozí nefér konkurence, je jasné. A naším zájmem musí být, aby Evropa na čínskou ocel, která má nefér podporu, na rozdíl od našich podniků, byla uvalena vysoká cla. Protože pak ta soutěž nemůže probíhat.

My jsme samozřejmě zastánci soutěže mezi podnikateli, mezi firmami, ale ta soutěž musí být férová. Jestli jeden z hráčů čerpá nedovolené státní podpory, tak pak mu samozřejmě firma z České republiky není schopna v rámci evropských či světových trhů konkurovat. A chci říct, že je poprvé.

V tuto chvíli to zdánlivě vypadá, že vláda nemá žádnou kompetenci. Ano, vláda to neprodává a nevybírá. Ale myslím si, že máme několik kroků, které vláda učinit může. Jsem rád, že vystupují vládní opoziční poslanci. Toto není problém sporu mezi vládou a opozicí. Toto je problém regionální a už jsem to říkal při té debatě o levné čínské oceli. Z hlediska zaměstnanosti je ten problém pro Moravskoslezský kraj mnohem větší, než problém OKD. A nemluvím pouze o přímých pracovních pozicích, ale i o subdodavatelích, kteří jsou navázáni a kteří mají své podnikání spojené pupeční šňůrou s ArcelorMittal.

Myslím si, že vláda České republiky - a jsme členy Evropské unie - má tlačit na Evropskou komisi, která stanovila podmínky pro nákup italské ocelárny pro rodinu Mittal v tom smyslu, že by za prvé. Podporuji návrh pana poslance hejtmana Vondráka, že plán investic určitě chtít musíme od jakéhokoliv zájemce. Myslím, že je prostor na spolupráci s vládami těch zemí, kterých se týká ten nucený prodej čtyř podniků z holdingu, jestli to tak mohu nazvat, Mittal.

A myslím si, že jsme schopni to zablokovat na úrovni premiérů. V Evropské unii přece probíhá velmi často výměnný obchod něco za něco. Tak dlouho jsme blokovali například snížení DPH u elektronických knih, až jsme si prosadili reverse charge. Já teď nechci hodnotit, jestli je to dobře nebo špatně, ale je to příklad toho, že pokud jste ochotni zablokovat jiné věci kvůli ArcelorMittal, tak já říkám, že máme být ochotni a máme to udělat. A má to udělat česká vláda a premiér s plnou vážností. Protože ten dopad by mohl být skutečně fatální.

Ty stesky například mého předřečníka, že kdyby to Mittal nemusel prodat, tak že by to bylo dobře. No, já si nejsem jistý. Stejně tak dominantní hráč si může uzavřít kterýkoliv podnik ve svém regionu. Možná proto, že si vyhodnotí, že někdy je to pro něj výhodnější a někdy ne. To je prostě realita svobodného obchodu.

Ale pokud z hlediska konkurenceschopnosti je ten prodej nařízen, tak to skutečně nemůže být taková šaškárna, která se chystá. Ze všech vystoupení mých předřečníků je jasné, že pokud by se zrealizoval prodej tak, jak je v tuto chvíli nachystán, tak žádná konkurence pro dominantního hráče Mittal nevznikne. Právě naopak. To už mohli schválit ten prodej bez toho nuceného prodeje. Protože pokud to prodám, vyjmu z toho povolenky, navážu to na obchodní síť a mnohé další nitky, protože ten byznys není jednoduchý, tak vlastně ten nový majitel se pak bude tvářit, že za to vlastně nemůže. Že on by sice chtěl, ale objektivní okolnosti jsou takové, či onaké.

Já si ani nemyslím, že musíme dneska přijímat usnesení. Pokud bychom došli k tomu, že vláda a premiér využijí všechny možnosti i v jiných bodech, aby ten prodej proběhl řádně, aby byla reálná naděje, že vznikne konkurent a ne takzvaně, jak bych řekl, jenom falešná nebo neviditelná součást holdingu, ale reálně to bude součást holdingu, tak pak si myslím, že existuje nějaká šance pro to, aby ten podnik v následujících letech fungoval mnohem lépe.

A zkusme si připomenout (?nesroz.) první porovnávací období, kdy jsme čerpali z evropských fondů (?) 2013, kdy jsme vytvořili možnosti, aby z hlediska zlepšení životního prostředí tyto velké podniky čerpaly evropské peníze. A byl mezi nimi bezesporu i ArcelorMittal, který čerpal z těchto evropských projektů nemalé investiční peníze. A pokud by ta firma neměla budoucnost, tak ty peníze by byly vyhozeny.

Na druhé straně je třeba připomenout - a ono to není úplně populární v tuto chvíli - problém životního prostředí, který s produkcí a fungováním této firmy bezesporu v našem kraji existuje. A je v našem zájmu, abychom byli schopni vyvážit jak podporu podnikání, tak stav životního prostředí.

A dostáváme se k tomu, o čem mluvili mnozí z mých předřečníků. Abychom to byli schopni vyvážit, aby ta firma mohla fungovat, udržovat zaměstnanost a současně, aby se zlepšovalo životní prostředí v Ostravě a našem kraji, tak jsou nutné investice. Bez investic to není možné a docházelo by nejenom ke ztrátě pracovních míst, ale také by hrozilo zhoršování životního prostředí.

A to je podle mě úkol pro vládu a říkám, vidím tady shodu mezi vládními a opozičními poslanci. Myslím, že je to dobře a pokud vláda usoudí, buď paní ministryně, nebo premiér, že potřebují nějaké silné usnesení, silný mandát Poslanecké sněmovny, tak za občanské demokraty říkám, že jsme připraveni se k tomu přidat a takovým silným mandátem vládu České republiky vybavit.

