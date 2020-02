Stanjura (ODS): Nejlepší pomoc podnikatelům by byla, kdybychom jim dali pokoj

reklama

Mně to nedá. Absurdní debata, podle mě absurdní o tom, jak založit firmu. Náš návrh, který tady prezentoval můj kolega, pokud jsou nějaké výhrady, prodlužme lhůtu mezi prvním a druhým čtením. Můžeme to vypořádat. Snad se dohodneme. Ale bavíme se pouze - já to nechci zlehčovat - o založení firmy. A co potom, když ji založíte? Jaké máme podnikatelské prostředí?

Pro pana poslance Bláhu - s dlouhým "a", prostřednictvím pana místopředsedy - on si asi nevšiml, že už sedm let je jeho hnutí zodpovědné za vytváření podnikatelského prostředí. Asi si toho nevšiml. To bylo takové vystoupení opozičního, nevládního politika. To si člověk vždycky musí, když poslouchám jeho názory, uvědomit, že je součástí vládního hnutí a ne opozičního. Tak konkrétní příklad. Vlastně vláda dělá úplně něco opačného než vlastně říká. Daňový řád má být pro-klientský, pro daňové poplatníky výhodný. Paní ministryně a vláda sebere 27 miliard daňovým poplatníkům a zmenší pokuty státu, když nezákonně koná Finanční správa. Které z těchto dvou opatření je pro-klientské a pro daňové poplatníky? Myslím, že si odpovíme každý. Ani jedno. Směr je přesně opačný.

Když se zavede papírové EET, tak paní ministryně jen tak řekne - je to jednoduché, 540 formulářů, to vyplní každý. Asi to složité není, ale potřebujeme od někoho, kdo má hotovostní tržby do 600 korun ručně, maximálně dva zaměstnance, aby vyplňoval kvartálně 540 kolonek? Není to nachystané náhodou jenom proto, že se někdo chystá, že je bude chytat za slovo a za konkrétní čísla? Musím říct, pokud mám dobré informace, že ten formulář už byl stažen z portálu Daňové správy. To je také ten spor, jestli to má být vyhláškou nebo si daňová správa může ty formuláře dělat, jak chce.

Včera, předevčírem a minulý týden jsem zaznamenal dojemnou snahu pana premiéra a paní ministryně o ty malé hospodské, kteří mají jenom to pivo a toho utopence. Ať tedy, když je snížené DPH, to sníží těm štamgastům cenu. Já, paní ministryně a pane nepřítomný premiére, v těch malých hospodách není obrat 1 milion korun ročně. To nejsou plátci DPH. Těm je úplně jedno, jestli je to 10, 15 nebo 21, protože oni žádné DPH neúčtují. Ano, oni nakupují s DPH 21 %. To zaplatí tomu státu. Takže pokud se chcete opravdu starat o malé venkovské hospody, tak to není sníženou sazbou na točené pivo, protože DPH se jich netýká. Byli jste proti snížení spotřební daně na pivo, to by pomohlo i těm malým. Byli jste proti tomu, abychom vyjmuli neplátce DPH z EET. Připomínám, celá opozice opakovaně navrhovala a hlasovala pro vyjmutí těch nejmenších z EET. Vy jste si je tam prosadili.

Teď jim kompenzací za EET, jim snížíte DPH, které oni neúčtují. To je blázinec, ne? To přece není normální. To nemůže nikdo myslet vážně, že těm nejmenším něco kompenzují. Dám jim nové povinnost, jasně, mohu vyplňovat 540 kolonek čtvrtletně, což je 2 160 kolonek ročně, což vychází tak 4 denně nebo já nevím, kolik, ale DPH se jich vůbec netkne. Ale vůbec. Ale pan premiér jim vzkazuje, těm štamgastům, oni tam mají tržby třeba 40 tisíc měsíčně, tak si spočtěte, kolik mají zisk, aby ti štamgasti zkontrolovali jak jim kvůli tomu DPH sníží cenu piva. Tak to je jednoduché. Já myslím, že ti hospodští můžou těm štamgastům odpovědět - nic vám nesnížíme, protože žádné DPH vám neúčtujeme. Tak možná jim to doplatí vláda a tak je to se vším, s takzvanou pomocí podnikatelům.

My furt chceme pomáhat podnikatelům, ale nejlepší pomoc by byla, kdybychom jim dali pokoj. Nevymýšleli další a další povinnosti. Zeptejte se někoho, který má tu smůlu, že si ho vylosuje Český statistický úřad, co všechno musí ti malí vyplňovat. Pak to někdo sečte a pak se s tím pracuje, protože ta čísla jsou pravdivá. Takže nijak moc nepřekážet a nepodnikat. Ale tato vláda, když chce takzvaně pomáhat podnikatelům, tak skoro vždycky - co vymyslí? Dotační titul. Pan ministr Havlíček, velký propagátor EET ještě, když nebyl ve vládě, teď přišel s nápadem, protože jsou zavírány provozovny na vesnicích, že by to dotoval. Tak on to nejdřív zavře a pak to dotuje. A říká se tomu podpora podnikání.

Tak já bych poprosil vládu, aby neuvalovala další a další povinnosti. Tohle klidně můžete pustit. Pokud máte výhrady, tak za těch 80 dnů to jsme schopni udělat. Nebo pak hrozí jiná možnost, že to vlastně vláda vezme, přepíše, místo "a" napíše "i" nebo naopak, odprezentuje jako vlastní vládní návrh a pak už by to prošlo. Mně je to jedno. Přepište to teď mezi prvním a druhým čtením. Ale chci upozornit, že ten zákon sice je důležitý, ale řeší jenom start podnikání. A potom, kdo to úspěšně zvládne, přijde mnohem těžší období, vypořádat se s těmi povinnostmi, které sněmovní většina na ně uvaluje vlastně dnes a denně.

