Stanjura (ODS): Nemyslím si, že to přednostní právo si máme předávat jako peška

Děkuji za slovo. Já jsem úmyslně počkal, až vystoupí ti, kteří mohou. Musím říct, že je fakt absurdní situace, kdy tři dámy, které k tomu měly co říct, nám sdělily shodně, že není dobrá doba, místo na to debatovat, aby pak dvě hodiny přednášely své argumenty a ostatním, jejich kolegové a kolegyně, neumožnily vystoupit. To zaprvé.

Zadruhé. Mohl jsem udělat manévr jako kolegové z KSČM, omluvit se a umožnit například místopředsedovi klubu, který je místopředsedou sociálního výboru, aby se svým kompetentním stanoviskem za nás vystoupil. Ale nemyslím si, že to přednostní právo si máme předávat jako peška podle toho, kdo zrovna má tu oblast, která se projednává, na starost v těch stranách či klubech. Dal jsem si tu práci a porovnal jsem si první programové prohlášení vlády Andreje Babiše, to znamená této vlády v demisi, s programovým prohlášením, které je zveřejněno. Nevím, jestli nakonec to bude nebo nebude v takové verzi, jak to bylo zveřejněno, těch změn je tam skutečně málo, ale o tom mluvit dneska nechci. Chci ocitovat větu, která je v prvním resp. v programovém prohlášení první Babišovy vlády a která je v návrhu programového prohlášení druhé Babišovy vlády. Vláda současně prohlašuje, že bude vycházet vstříc kontrole ze strany Parlamentu České republiky, kterému je svou činností odpovědná. Jedním z nástrojů, jak kontrolovat vládu, který má k dispozici opozice, je svolání mimořádné schůze. Dnes je to pátá mimořádná schůze v tomto volebním období. U této ne, ale u některých předchozích jsme k ní přistoupili z řad opozice v okamžiku, kdy nebyl schválen bod na řádné schůzi. Jak vláda vychází vstříc kontrole ze strany Parlamentu, jak sama píše. Tady je vidět, že papír, v tomto případě můj tablet snese úplně všechno. První tři mimořádné schůze proběhly tak, že tak jako dnes vystupovali pouze ti, kteří mají přednostní právo, a když si spočítáte ten poměr, tak vždycky vláda je v početní výhodě, protože 17, 16 či 15 členů vlády má přednostní právo, pak funkcionáři stran, předsedové klubů, tady je to rozloženo rovnoměrně, každá strana dvě, a pak vedení Sněmovny. Všichni víte, jak je politicky složeno. A přesto, že vláda současně prohlašuje, že bude vycházet vstříc kontrole ze strany Parlamentu České republiky, tak první tři schůze neproběhly díky tomu, že proti návrhu programu hlasovali poslanci hnutí ANO, poslanci KSČM a poslanci SPD. Nicméně z těchto tří stran je pouze jedna vládní, jedna je polovládní, kolegové vlevo, a jedna by chtěla být vládní, takže se snaží s tou vládou hlasovat, aby si toho někdo všiml, že jsou připraveni být vládní. Takže v tomto okamžiku vlastně vládní poslanci, polovládní poslanci a rádoby vládní poslanci znemožňují, aby Parlament prováděl svoji kontrolní roli.

My jsme to dneska neudělali, přestože můj místopředseda a místopředseda sociálního výboru Jan Bauer je na místě, určitě má za občanské demokraty co k tomu říct, ale nebudeme hrát tu hru na peška a předávat si přednostní práva. Ale co mi přijde fakt nefér, a to je pro paní poslankyni prostřednictvím pana místopředsedy, za prvé vzít si toho peška, pak tady s tím přednostním právem věcně diskutovat a současně říct: my jsme se rozhodli, že vy ostatní věcně debatovat dnes nemůžete, že dnes není vhodná doba a vhodné místo. Já s tím i částečně souhlasím. Když se podíváte na seznam poslanců, kteří podepsali tu žádost, tak my mezi nimi nejsme, nicméně pokud významná skupina poslanců to debatovat chce, tak si myslím, že ta debata zatím byla věcná, racionální. Neobávám se toho, že pokud by byl schválen program, že by se tón té debaty změnil v nějaké ostré politické půtky.

Já nebudu suplovat práci Honzy Bauera, jenom řeknu, že určitě v těch návrzích - a jsme si (nesrozumitelné) návrhy - jsou věci, které mají naši podporu a jsou věci, které nemají naši podporu a jsou věci, které jsou k diskusi, kde ještě hotový názor nemáme. Připadá mi lepší mít mimořádnou schůzi než seminář. Takové to jako - teď neotravujte s mimořádnou schůzí, uděláme si seminář - víte, jaká je často účast, jak je to komplikované, máme jiné výbory, jiné podvýbory, máme nějaké akce v regionech, takže mi to přijde vždycky takové alibistické. Já to taky občas navrhuji. Když chci něco zdržet, tak přerušíme bod. Než proběhne osm seminářů, rok ušetříme a za rok se k tomu sejdeme.

Dneska ten seminář proběhl, měli jsme tři panelisty - paní ministryni práce a sociálních věcí, paní ministryni pro místní rozvoj a paní místopředsedkyni klubu KSČM, nicméně fórum nemohlo debatovat. Takový jako zvláštní seminář, kde vystoupí jen ti řečníci, ostatní je mohou poslouchat, pak mohou jet domů, možná v kuloárech si mohou něco říct o coffee breaku a tím to končí. Už končím i já.

Já myslím, že se nemáte bát té diskuse, klidně hlasujte pro program. Za občanské demokraty případně vystoupí jeden člověk, který se tomu věnuje odborně, dlouze, rozdělí podrobně ty části, které podporujeme, ty které nepodporujeme, ty, o kterých jsme připraveni debatovat, o těch parametrech. Nebo jsme neměli vystupovat, seminář se neměl konat, všechny tři vystupující měly zůstat sedět, ne že budou mít svoje půlhodinové vystoupení, a upřou právo, resp. jejich kolegové upřou právo ostatním na ta vystoupení reagovat. Pak bych tomu rozuměl, v 10.15 bychom odešli, je seminář v září, vymalováno. Ale to je poměrně jednostranný seminář, to není seminář, to je prostě přednáška těch, kteří přednášet mohou. Děkuji.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Aulická Jírovcová (KSČM): Ta nehoráznost zneužívání doplatků a příspěvků na bydlení je velká Chvojka (ČSSD): Současná reforma by bolestně postihla i chudší pracující, rodiny či seniory Bartoš (Piráti): Rozhodně jsme tady nehovořili o panu Leo Luzarovi jako o nějakém Luzrovi Platforma pro sociální bydlení: Vláda chce zrušit ubytovny, o chudé se mají postarat obce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV