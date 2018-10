Štayrová (ANO): Doprava je v Hradci jedním z klíčových bodů našeho programu

Doprava je jedním z našich klíčových bodů programu. Jako každého Hradečáka nás štvou kolony v centru města i kamiony, které nám ničí silnice a kouří pod okny. A také parkování. Zkusili jste to třeba někdy ve fakultní nemocnici? Je to zoufalství!

Budeme koncepčně pracovat na zlepšení průjezdnosti Hradce Králové. To znamená, že spojíme všechny body, které lepší průjezdnost zajistí – odvedení tranzitní dopravy, zajištění více parkovacích míst a zavedení inteligentního dopravního systému spolufinancovaného z fondu ITI.

Zřídíme záchytná parkoviště se systémem „park and ride“ ve vhodných lokalitách a na okrajích města. Z těchto záchytných parkoviště pak zavedeme kyvadlovou dopravu.

Podpoříme efektivní využití MHD občany, které bude prospěšné pro životní prostředí i jejich peněženky.

Odvedeme tranzitní dopravu z města. Cílenou aktivitou při kooperaci s ministerstvem dopravy a ŘSD uspíšíme dostavbu dálnice D11 a R35, a to vždy s ohledem na kvalitu života v lokalitách v dosahu těchto komunikací. A také vyřešíme dostavbu Severní tangenty.

Navýšíme finanční prostředky na opravy zanedbaných komunikací a chodníků. Nechceme, abyste před okny měli tankodromy a při každém vyjetí z garáže měli obavu, že si ulomíte kolo.

Postaráme se o bezpečnou jízdu cyklistů vybudováním cyklostezek dle vzoru evropských měst, které budou spojovat centrum s okrajovými lokalitami. Zasadíme se o výstavbu cyklověží, cykloboxů i stojanů na místech, kde budou potřeba. A propojíme ulice Pražská a Kutnohorská pro pěší a cyklisty.

Tohle všechno chceme udělat a také víme, kde na to chceme vzít. Stačí pečlivě a včas využívat dotačních možností a opravdu aktivně tlačit na státní složky tam, kam město už dosáhnout nemůže. A protože máme podporu i na vládní úrovni, jsme přesvědčeni, že se nám to bude dařit. Napište nám, co si o dopravě v Hradci myslíte vy. Budeme rádi, protože na vašem názoru nám opravdu záleží.

Převzato z profilu.

Ing. Monika Štayrová ANO 2011



zastupitelka města Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Štayrová (ANO): Máme plán pro MŠ a ZŠ i seniory Hnutí ANO Hradec Králové: O zeleň a přírodu ve městě je potřeba se starat Štayrová (ANO): Benešovka je řešitelná pomocí dotací Štayrová (ANO): Od slibů k činům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV