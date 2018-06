Štěch (ČSSD): Chybný tlak na kvóty poškodil tradiční demokratické strany

Předseda českého Senátu Štěch ve svém projevu zdůraznil přesvědčení, že ČR patří do EU a její obyvatelé si to uvědomují. Upozornil však na to, že lidé negativně vnímají byrokracii a složité procesy uvnitř EU, kterým lze jen těžko rozumět. „Jak efektivně zamezit tomu, aby EU byla vnímána jako unie byrokracie a formálních přístupů? Musíme hledat cesty, jak upozadit formality a naopak ve své politické práci přinášet více konkrétních výstupů, které přinesou prospěch občanům našich zemí,“ nastínil Štěch svůj postoj. Podle něj je členství v EU základem integrity Česka a nic ho nemůže nahradit.

Varoval také před přenášením pravomocí na vyšší úroveň. Jako příklad uvedl povinné kvóty na přerozdělování uprchlíků, se kterými nesouhlasila velká většina občanů ČR.

„Kdo měl před 3 lety negativní postoj ke kvótám, byl v EU vnímán jako černá ovce. Jsem rád, že se postupně názory evropských zemí sblížily. Vnucování kvót ze strany Bruselu velmi poškodilo tradiční politické strany a přispělo k nárůstu vlivu protisystémových nebo i extremistických stran, např. ve Francii, Itálii nebo i u nás v Česku,“ řekl Štěch a popsal svým kolegům zkušenosti ČR s přijímáním migrantů z různých částí světa.

Štěch před zahájením zasedání jednal také s předsedou Senátu Francie Gérardem Larcherem. Hovořili o pozici EU vůči Rusku a USA a také o budoucnosti EU po odchodu Velké Británie.

