Štefec (Stačilo!): Církevním představitelům jde jen o moc, peníze a majetek

Nevím, která z komisí tzv. České biskupské konference, sboru biskupů České republiky, která zastupuje v ČR především zájmy katolické církve, navrhla její Stálé radě varovat před hnutím Stačilo zhruba půl miliónu věřících, pravidelně navštěvujících církevní obřady. S tím, že je „rizikem pro náboženské svobody v ČR“.
Kdo asi přesvědčil tuhle partu, existující de jure mimo právní řád ČR jako tzv. „právnická osoba na základě kanonického práva“, k tomuto bezprecedentnímu zásahu do pravidel demokratických voleb, vymezených českou Ústavou a příslušnými zákony? Lživá tvrzení v jimi vydaném prohlášení jsou ostatně v přímém rozporu se zákonem 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, § 6, odstavec (5), v němž se jasně praví: „Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.“
A tvrzení, uvedená v pamfletu s názvem „Prohlášení Stálé rady České biskupské konference k riziku omezení náboženské svobody“, jsou nejen nepravdivá, ale dokonce přímo lživá a překroucená tak, aby působila na věřící dojmem bezprostředního ohrožení jejich víry a demokratických základů českého státu.
Chápu, že i církve musí být z něčeho živy a vrácené majetky a miliardy, vyplácené každoročně na základě zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, jim nejspíš nestačí. Každá koruna přijde vhod a ve vypjatém předvolebním období je kdekdo ochoten pustit chlup. Tím ale rozhodně nechci naznačit, že by za sdělením ČBK byly nějaké zištné úmysly. Je snad každému jasné, že jde čistě a jedině o záležitosti křesťanské víry a kanonické právo je přece jednoznačně nadřazeno právu pozemskému. Samozřejmě jen podle mínění pánů biskupů, kteří si zřejmě ještě nestihli všimnout, že dokonce i v českých zemích už skončil středověk.
Úzké spojení partičky v čele ČBK s osobou Daniela Hermana, „laicizovaného“ kněze a bývalého mluvčího tohoto z hlediska mnoha českých občanů obskurního spolku, je samozřejmě jen věcí čiré náhody. Stejně jako je určitě jen věcí náhody, že pan Herman je dlouholetým členem partaje KDU-ČSL, pevné to opory dezolátního Spolu a blízkým kamarádíčkem Čechy jako stát i národ zuřivě nenávidějícího šéfa německého Landsmašaftu Berndta Posselta. Tomu ostatně svého času nosil tašku i současný premiér Petr Fiala, jak dokládá na internetu dostupný snímek, jehož pravost se nikdy nikdo ani nepokusil popřít.
I přes velké množství výhrad jsem si plně vědom významu a důležitosti křesťanství v historii Evropy i naší země. K mým blízkým přátelům patří i lidé hluboce věřící, kteří pravidelně navštěvují bohoslužby a naslouchají slovům svých duchovních pastýřů. Přesto, nebo možná právě proto musím tento krok Stálé rady ČBK nazvat tím, čím ve skutečnosti je – projevem nabubřelé arogance církevních hodnostářů a jejich přesvědčení o vlastní důležitosti a nadřazenosti jejich kánonů nad světskými zákony.
Pro nás, laickou veřejnost, je toto prohlášení bohužel jen dalším důkazem, že církevním představitelům jde jen a jen o moc, peníze a majetky a nějaké křesťanské hodnoty je vlastně vůbec nezajímají. Pokud by tomu tak nebylo, nutně by museli vyzývat věřící v první řadě k tomu, aby nevolili strany, prosazující LGBTQ+ agendu, gender, sňatky homosexuálů a podobné z hlediska křesťanské víry "zvrhlosti". Ale ne, jdou jen po těch, kteří jim chtějí sáhnout na jejich nezasloužené prebendy. Ať totiž čtu program Stačilo, jak ho čtu, nikde tam nevidím ani omezování svobody vyznání ani útoky na křesťanskou víru. Spíše naopak.
Možná ale Rada ČBK vidí snahu omezit moc církví v jednoznačném odmítnutí hnutí Stačilo podpořit takzvaný Migrační pakt EU. Třeba už pod dojmem všeobjímající pravdy, lásky a lidských práv vnímá islám ne jako konkurenci, ale jako bratrskou víru a budoucího spojence. Nevím. Mám ale spíš dojem, že hnutí svým postojem naopak brání křesťanství jako základ evropské civilizace a snaží se zabránit muslimským imigrantům, aby si v naší zemi s hlubokými křesťanskými kořeny dělali, co je jen napadne. Stejně tak, jak to už dlouho dělají v Německu, Belgii, Holandsku, Francii...
Pokud to vidí takhle, pak ano, mají pravdu. Migračnímu paktu a bez jakékoliv kontroly stále rychleji rostoucímu vlivu islámu v ČR totiž říkáme naprosto jednoznačně a definitivně STAČILO!
autor: PV