Štefek (KSČM): Tak nám vláda chce zvýšit poplatky za ČT a ČRo...

Navíc bude platit poplatky nejen ten, kdo televizi či rádio má a nedívá se na tyto programy, ale i ten, kdo má chytrý mobil nebo internet. Po skandálech v posledních předvolebních dnech, ve kterých Česká televize jasně opět ukázala výběrem kandidátů pro debatu, že je další silou "pětikolky", a tudíž neplní funkci veřejnoprávního a objektivního média, je to vedle korespondenční volby další krok, jak si chce (nikoliv naše) vláda upevnit svou pozici.

Anketa Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano 1% Ne 94% Částečně 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12510 lidí

Často mi došlo WhatsAppem rčení, že "Svoboda začíná tam, kde končí signál České televize". Příhodné.

Známý je též hořký starý vtip:

Předseda si předvolá Jožku: Jožko, přiznaj se! Ty si pálil!

Jožka nesouhlasně zavrtí hlavou: Nepálil.

Předseda se však nedá a pokračuje: Ale přístroj máš!

Jožka provinile sklopí oči: No, mám.

Předseda celý rozradostněný: No tak vidíš, zaplatíš pokutu 500 korun!

Jožka se zamyslí a po chvíli na stůl položí dvě pětistovky.

Předseda se diví: A těch dalších 500 korun je za co?

Za znásilnění.

Předsedovi se hrůzou zježí zbývající vlasy: - Proboha, Jožko, koho si znásilnil?

Nikoho. Ale přístroj mám!

Opět trefa do černého... Co na to říci? Fialo a pětikolko, Stačilo! Ani toto vám nepomůže.

Ing. Zdeněk Štefek KSČM

kandidát do Zastupitelstva Středočeského kraje

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky