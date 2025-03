Štěpánek (Trikolora): Česká televize ve službách Velkého bruselského bratra

Dle zákona o České televizi „hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů“ a „přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky“. Jak si Česká televize v tomto smyslu počíná?

Daly by se napsat desítky, možná stovky příkladů, kdy zpravodajství a publicistika České televize postupují v naprostém rozporu, ba přímo v protikladu se svými zákonem deklarovanými povinnostmi. Protentokrát si ale připomeňme pouze dva do očí bijící příklady z poslední doby.

Jedna z manipulačních technik, jak občany/diváky vodit za nos, se nazývá „agenda setting“. Na Wikipedii se o ní můžeme dočíst toto: „Média podle této teorie svým výběrem zpráv a témat neovlivňují přímo názory lidí (neříkají lidem, co si mají myslet), ale mají významnou úlohu při určování toho, o čem se mluví, o čem lidé přemýšlejí a jaká témata jsou vnímána publikem jako důležitá.“

Na Kavčích horách tohle moc dobře vědí, noty jsou také jasné, a tak co se Velkému bruselskému bratrovi libí, to Česká televize do svého zpravodajství zařazuje a o tom mluví, a ještě to zveličuje, co se mu nelíbí, to občan/divák naopak vidět nesmí. Jinými slovy, co na obrazovce nebylo, se prostě nestalo.

A teď ty dva příklady. Oba se týkají demonstrací. V jednom případě těch opravdu masových, pro dané země možná přímo světodějných, ve druhém případě těch malých, vpravdě občanských.

Srbsko a Rumunsko. V obou těchto zemí probíhají v posledních dnech vskutku masové protivládní demonstrace. O těch rumunských ale Česká televize mlčí, zatímco těch srbských je plná obrazovka. Proč? Protože ty rumunské jdou Bruselu proti srsti, zatímco ty srbské se v doupěti Velkého bruselského bratra libí. Poctivá, skutečně objektivní, pluralitní a vyvážená televize má ale ukazovat obojí.

A teď se ještě podívejme na náš malý dvorek. Když Milion chvilek pro demokracii svolá na Staroměstské náměstí demonstraci proti Trumpovi a na podporu Ukrajiny, kam se dostaví řádově několik desítek lidí, kamery České televize tam samozřejmě nechybějí. Když ale obdobně navštívenou demonstraci proti rumunskému znásilňování demokracie na Malostranské náměstí svolají dva občanští aktivisté, občan/divák se o tom dozvědět nesmí.

A takhle my si tu s Českou televizí žijeme. A aby toho nebylo málo, Fialova vládní soldateska po nás aktuálně chce, abychom si všichni na tenhle informační paskvil povinným výpalným ještě připlatili. K čemu je veřejnoprávní televize, která tímto hanebným způsobem s občany/diváky manipuluje? K ničemu. Pouze ke zlosti. Taková televize nemá právo na existenci.