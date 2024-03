Štěpánek (Trikolora): Klaus a Zeman strhli masku z našich zdegenerovaných spoluobčanů

reklama

Hosty speciálního vydání Událostí, komentářů na ČT24 (12. 3. 2024) k 25. výročí našeho přijetí do NATO byli exprezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman. Pokud jste to neviděli, doporučuju podívat se zpětně. Proč? Protože Klaus a Zeman strhli masku z našich zdegenerovaných spoluobčanů. Pojmenovali naši současnost včetně onoho celého ukrajinského šílenství pravými slovy. A co následovalo? Psudoliberální póvl, který našemu veřejnému prostoru momentálně dominuje, to psychicky nevydržel.

Smršť neobolševických reakcí, proč vůbec Česká televize tyhle dva na obrazovku pustila a že něco takového se nesmí říkat, od celé řady našich spoluobčanů, kteří zcela prostomyslně vyjevili, co jsou zač a jaké jsou jejich skutečné představy o demokracii, byla zdrcující.

Neexistuje žádná jiná skupina obyvatel, u níž je tak propastný rozdíl mezi tím, jak vysoké mínění oni sami o sobě mají, a tím, jací ve skutečnosti opravdu jsou. A co jsou? Jsou to obyčejní bolševici ducha, úplně stejní jako byli ti nejubožejší totalitní sekerníci naší socialistické minulosti. Hrají si na demokraty, ale demokracii vyznávají pouze, když je po jejich. Ale abychom si správně rozuměli. Když používám slovo bolševici, nemyslím tím ony rudé postavy z učebnic dějepisu, nýbrž totalitní způsob uvažování shodný pro všechny totalitní ideologie. Myslím lidi, v jejichž světě existuje jen jedna jediná pravda, ta jejich, a ostatním je proto nutné zavřít hubu.

Tohoto pseudoliberálního póvlu jsou už opět plné sociální sítě, a speciálně síť X (dříve Twitter), jsou ho plné redakce médií hlavního proudu, ovládá řadu státních orgánů včetně těch vládních, ba dokonce i zpravodajské služby. Nepodceňujme to. Máme totiž jednu z posledních šancí se těmto neobolševikům vzepřít. Ale pozor, už se nešikují pod vlajkou rudou, jejich barvy jsou dnes jiné: černá s lebkou a zkříženými hnáty, zelená, fialová, duhová. Neuděláme-li to, zavlečou nás zpátky do totality.

Mgr. Petr Štěpánek Trikolora



