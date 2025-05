Štěpánek (Trikolora): Koalice ochotníků v akci

Proč se na Ukrajině bojuje? Protože Rusko chce její území? Protože Putin vykouknul 24. února 2022 ve čtyři hodiny ráno z okna Kremlu a řekl si, dneska by to šlo? Ale vůbec ne.

Je to jednoduché jako facka. Kdyby se NATO po konci studené války v rozporu se všemi psanými i nepsanými dohodami netlačilo na východ, žádná ukrajinská válka by nebyla. Válku nevyprovokoval Putin, ale agresivní ekonomická a velmocenská politika Spojených států amerických a tradičně idiotská politika Evropské unie. Stačilo, aby Ukrajina zůstala neutrální zemí, ostatně takový status měla ve své ústavě vepsaný po rozpadu Sovětského svazu. Stačilo, aby si Západ nedělal z Ukrajiny předpolí ke své ekonomické, politické a vojenské expanzi na východ.

Válečné operace na Donbase nezačaly ruskou invazí v roce 2022, ale již krátce po ukrajinském státním převratu, eufemisticky nazývaném Majdan, leč organizovaném americkou CIA. Nebo je snad normální, že pravidelná ukrajinská armáda i nepravidelné ultranacionalistické oddíly tam už od roku 2014 bombardovaly vlastní obyvatelstvo? Je opravdu tak strašně nepochopitelné, že etnickým Rusům žijícím na východě Ukrajiny přišlo Rusko na pomoc? Je nepochopitelné, že se Rusku s jeho zkušeností z 2. světové války nelíbí znovuzrozený ukrajinský ultranacionalismus?

Nyní západním strůjcům ukrajinského neštěstí teče do bot. Sankce proti Rusku nefungují, bojeschopní Ukrajinci docházejí, Rusové stále postupují a ochota obyvatel západních zemí financovat tohle mocenské dobrodružství klesá k nule. A do toho všeho se do Bílého domu vrátil Donald Trump, který říká úplně to samé, co už tři roky říkáme my „chcimíři“, tedy my všichni, kteří pouze nepapouškujeme ukrajinskou propagandu. A to jak co se týká příčin ukrajinské války, tak způsobu jejího ukončení.

Gaučoví válečníci klidně pošlou druhé na smrt

Ukrajinský parlament sice narychlo změnil zákon, aby do smrtícího kafemlejnku mohl povolávat čerstvě odrostlé děti, a na ulicích odchytává nešťastníky, aby je mohl obléct do uniformy a odeslat na frontu, ale není to nic platné. Na Západě zase Macron a spol. ještě do nedávna vymýšleli, jak do zákopů vrátit Ukrajince, kteří ze své země uprchli, aby ani za Zelenského, ani za americké (rozuměj Bidenovy) obchodní zájmy nemuseli umírat. A ti úplně největší unijní političtí gauneři do nesmyslné války chtěli naposílat vlastní vojáky. Že to může skončit třetí světovou válkou, je těmhle „chiválkům“ evidentně šumafuk. I na českém politickém dvorku se takoví gaučoví válečníci vyskytují. Sami samozřejmě nenarukují, na smrt klidně odešlou druhé.

A zatímco Trump a jeho emisaři tlačí na rychlé ukončení války, unijní politici jim do jejich aktivit sypou písek. Tolik do téhle války nainvestovali politického i ekonomického kapitálu, a výsledkem je velké nic. To se špatně vydýchává. Aktuálně se jejich kazisvětská koalice ochotníků vypravila do Kyjeva a slavně odtamtud vyhlásila, že se se Zelenským dohodli na příměří. To je také povedené. Já hlupák si totiž doteď myslel, že na příměří se Zelenskyj (respektive Ukrajina) musí dohodnout s Ruskem.

Mezitím Putin v Moskvě velkolepou vojenskou přehlídkou oslavil s hlavami států a šéfy exekutiv 27 zemí světa, jež reprezentují třetinu lidstva, 80. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce, jak v Rusku říkají 2. světové válce, a koaličním ochotníkům i Ukrajině vzkázal, že od 15. května je připraven vést v Istanbulu přímé rozhovory o ukončení války.

Rozhodně by nám nemělo uniknout, že to je přesně tam, kde tahle válka jen při troše dobré vůle mohla skončit už před třemi roky. To by ale Západ nesměl prostřednictvím tehdejšího britského premiéra Borise Johnsona do rozhovorů, které už byly prakticky u konce, hodit vidle. Nezemřely by statisíce lidí, vojáků i civilistů, Ukrajinců, Rusů i mnoha dalších.

Svět nepotřebuje koalici všehoschopných ochotníků, natož další řinčení zbraní a nesmyslné sankce, ale zdravý rozum, dobrou vůli a skutečný mír.

(autor je 1. místopředsedou Trikolory, psáno pro Deník TO)

