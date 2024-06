Štěpánek (Trikolora): Milovník noblesy, důstojnosti a nadhledu v akci

Je to ten samý Macinka, který se nedávno s Filipem Turkem ožralý posadil před televizní kameru a v přímém přenosu o předsedkyni konkurenční opoziční politické strany, která mu nikdy nic zlého neudělala, spíše naopak, vykřikoval, že je píča.

Je to ten samý Macinka, který naopak střízlivý, leč opilý vítěznou povolební euforií, na stejnou kameru místopředsedu stejné politické strany bez jakéhokoli kontextu nazýval bezpáteřním hovadem. A propos, také jsem mu nic neprovedl.

Je to ten samý Macinka, který coby jeden ze spolušéfů koalice Přísaha/Motoristé Filipa Turka vysílal do Bruselu s předvolebním heslem „Filip nás v Bruselu nezradí“. A Turek ještě ani do Bruselu neodjel a Macinka už deklaruje, že Turka potřebuje doma. Rozumějme, že ho potřebuje proto, aby jej jako lákadlo na voliče mohl nasadit pro změnu v domácích sněmovních volbách. Asi nejsem jediný, koho u toho napadá, že obojí naráz naplnit nejde, takže je to dost vykutálený protimluv.

Je to ten samý Macinka, který si pro své politické motoristické uskupení vymyslel přízvisko „ODS revival“. No, fajn, bujaré fantazii se meze nekladou. Jen si nějak neumím představit, že by se Macinkův guru, Václav Klaus senior, otec zakladatel oné staré ODS, okolo kterého se Macinka už léta motá, někdy v minulosti posadil ožralý před kameru a konkurenční političku častoval píčami. Vskutku svérázný revival! Spíš takový a la Řeporyje.

A právě bývalý prezident Václav Klaus nečekaný volební úspěch koalice Přísaha/Motoristé komentoval v MF Dnes (13. 6. 2024) mimo jiné slovy, že šéfové opozičních malých stran by měli potlačit svá ega a usilovat o nějaké širší spojení. Můžete spolu se mnou dumat, jaký základ a předpoklad pro něco takového Petr Macinka, milovník noblesy, důstojnosti a nadhledu, vytváří.

Jsem o generaci starší, v politice jsem už leccos zažil, žádné vlastní ambice nemám, jen mi není jedno, jak to tu vypadá a kdo to tu vede, tak si snad mohu dovolit jistý nadhled a ocitovat slova anglického dramatika Johna Osborna: „Buď slušný k lidem, když jdeš nahoru, mohl bys je potkat, až půjdeš dolů.“

Mgr. Petr Štěpánek Trikolora



