Štěpánek (Trikolora): Můžeme to nazývat, jak chceme, stejně se z toho vyklube antisemitismus

Ještě k reakcím některých lidí na to, co se v současnosti děje na Blízkém východě. Můžeme to nazývat, jak chceme, on se z toho nakonec stejně vždycky vyklube starý známý antisemitismus. A je úplně jedno, jaké jsou jeho motivace.

Pro křesťany, respektive především některé katolíky jsou to důvody náboženské: Židé nám zabili Ježíše Krista. Jiná, ale také náboženská, je motivace u muslimů, zvláště pak u těch militantních, fanatických, džihádistických.

Pro někoho je motivací třídní či ideologická nenávist: Za všechno může židovský kapitál. A z druhé strany: Za všechno mohou židobolševici. Pro někoho jsou motivací fantazmagorie o Chazarech. Pro někoho je to motivace čistě rasistická, potažmo nacistická: Židé jsou podlidé.

Ať už jsou podoby oné nenávisti jakékoli, pohrdání, odpor, nevzdělanost, nesnášenlivost, zášť, povýšenectví, vždy se z toho vyklube více či méně skrývaný, více či méně přiznávaný antisemitismus, často eufemisticky zdůvodňovaný, omlouvaný či přikrývaný výmluvou na antisionismus.

