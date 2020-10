Štěpánek (Trikolóra): Na Bělehrad! Pardon, na Babiše!

reklama

... jinak, ty ty ty!, bude do toho muset on, chudák Mikuláš, šlápnout sám. Pročež předsedové a místopředsedové demobločích stran pravidelně chodili k Mikulášovi na kobereček podávat průběžná hlášení, aby si nakonec to koalování v praxi vyzkoušeli v krajských volbách.

Chudák volič z toho ale vůbec není moudrý, neboť někde koalovali fialoví se stanaři, jinde pro změnu stanaři kempovali s piráty, onde se údajní topoví pravičáci – jo jo, bejvávalo, že Kalda vykřikoval, že napravo od TOP 09 je už jenom zeď – objímali s levými „ekoteroristy“ z Lesa, jinde zas křesťané obcovali s pohanskými bezvěrci atd. atd. No prostě, prase aby se v tom vyznalo. Politika coby souboj idejí už z toho vymizel, když se tu každý páří s každým, ale přeboje o sesle a korýtka jsou to vpravdě veselé. Zvláště když se pak někde antibabišovci miliskují i s kobliháři.

Výsledkem je, že budoucí krajské koalice vytvářejí kandidující koalice s jinými kandidujícími koalicemi, pročež vládnoucí koalici skoro vždy bude tvořit tolik politických uskupení od Šumavy k Tatrám, pardon, od leva doprava a zase zpátky, že je ani na prstech obou rukou nespočítáte.

Každopádně ale platí, že pod Mikulášovou kuratelou nám tu nakonec krystalizují dvě antibabišovské koalice, jež s vysokou pravděpodobností zamíří k sněmovním volbám roku 2021.

V té první partičce asi budou piráti se stanaři. To je obzvláště povedené. Mladí ultraleví bojovníci za wifinu v gulazích se propojí s odborovou organizací starostů, kterým nestačí starostenské platy, pročež v množství větším než malém a pod hlavičkou ukradenou ostatním starostům i nám všem, kteří se ve svých životech cítíme být nezávislí, usilují o přivýdělky v parlamentu.

Druhou partičku chystají Péťa, Markéta a Marian. Zašli na pivo hnedle po oněch zkušebních volbách, v nichž si to koalování prubli, a svatební obrázek své švédské trojky obratem vypustili po sociálních sítích. Také to bude povedené. Kdysi klausovská antihavlovská strana, jež metamorfovala v havlovskou antiklausovskou – takže celé to dělení OF na ODS a OH bylo vlastně zbytečné –, se chytá koalovat s pohrobky knížepána, kteří už ani netuší, zdali jsou ještě černí, růžoví, zelení, duhoví nebo už červení, a třetího do mariáše se jim chystá dělat udavač, toho času předseda KDU-ČSL, strany, jež už dávno není ani křesťanská, ani demokratická, ani československá a už vůbec ne lidová, neb ponejvíce o sobě dává vědět coby importér nezletilých mohamedánských sirotků.

Mgr. Petr Štěpánek Trikolóra



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To nejlepší nakonec. Svatý Mikuláš sice bude nadělovat až za dva měsíce, ale lídři stran demobloku dostali nadílku už s předstihem. Rezavý Mikuláš, libující si v naci-khaki outfitu, jim poslal zrcátka. Mohou se do nich na sebe dívat, co jsou za hlupáky. Dva roky Mikulášovi nadbíhali, chodili se k němu na kobereček zpovídat, snili o tom, že aspoň kousíček z mediálně přifouklé slávy jeho milionchvilkového spolku urvou pro sebe, a on na ně nakonec udělá dlouhý nos. Ale dobře jim tak. Mají přesně to, o co si koledovali. A od čerta možná za dva měsíce dostanou i uhlí.

A co Mikuláš? Vzhledem k tomu, že antibabišovských stran máme málo, chystá další. Nejspíš s mistrem převleku, kvazilidovcem Čižinským, jenž sice v lidovecké sutaně již léta hřaduje ve sněmovně, ale na Praze 7 ještě stíhá pro změnu v triku městského liberála šafářovat, tyčit cyklostezky, brzdit auta, pít latéčko a hledat 3000 statečných. Paráda! S Mikulášem už se našli.

Také se na ty příští volby těšíte? Tak na Bělehrad! Pardon, na Babiše!

Převzato z Profilu.

Psali jsme: Štěpánek (Trikolóra): Česká televize poškodila Trikolóru Štěpánek (Trikolóra): Czexit, suverenita a realita Štěpánek (Trikolóra): Hilšer za 18, Antl bez 2 za 20 Štěpánek (Trikolóra): Politický hambinec aneb Ve středu spí každý s každým

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.