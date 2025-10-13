Štěpánek (Trikolora): Politici končící vládní koalice si hrají na morální majáky

Není nic směšnějšího, trapnějšího a hloupějšího než když si politici končící vládní koalice SPOLU, STAN a Pirátů, opentlení kauzami Dozimetr, Kampelička, Bitcoin a řadou dalších, nyní hrají na morální majáky a pohoršují se nad jmény z okruhu rodící se trojkoalice ANO, SPD a Motoristů.
Jestliže tahle země přežila sedmilháře Fialu, gaunera Rakušana, demagoga Výborného, Antifa Bartoše, Pekarovou i Adamovou, nemluvě o Calamity Jane Černochové, uklízečce Decroix, manipulátorovi s čísly Stanjurovi, inkluzivním Bekovi, válečníkovi Lipánkovi, super-euro-hujerovi Dvořákovi, udavači Jurečkovi, putinobijci Ženíškovi, krasavici Nerudové, chceš prcat Gregorové, strategické komunikátorce Langšádlové, fašounkovi Bartoškovi, oteplovači Hladíkovi, eutanazijní tanečnici Šebelové, domovnici Pivoňce, progresivistické svazačce Richterové, práskači Letochovi, sněmovním inventáři Bendovi, možno libovolně doplňovat, vše, co bude nyní následovat, nemůže být horší.
Mgr. Petr Štěpánek
