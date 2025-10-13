Štěpánek (Trikolora): Politici končící vládní koalice si hrají na morální majáky

13.10.2025 15:15 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k mediálním výstupům koalice SPOLU, STAN a Pirátů.

Štěpánek (Trikolora): Politici končící vládní koalice si hrají na morální majáky
Foto: Hana Brožková
Popisek: Petr Štěpánek

Není nic směšnějšího, trapnějšího a hloupějšího než když si politici končící vládní koalice SPOLU, STAN a Pirátů, opentlení kauzami Dozimetr, Kampelička, Bitcoin a řadou dalších, nyní hrají na morální majáky a pohoršují se nad jmény z okruhu rodící se trojkoalice ANO, SPD a Motoristů.

Jestliže tahle země přežila sedmilháře Fialu, gaunera Rakušana, demagoga Výborného, Antifa Bartoše, Pekarovou i Adamovou, nemluvě o Calamity Jane Černochové, uklízečce Decroix, manipulátorovi s čísly Stanjurovi, inkluzivním Bekovi, válečníkovi Lipánkovi, super-euro-hujerovi Dvořákovi, udavači Jurečkovi, putinobijci Ženíškovi, krasavici Nerudové, chceš prcat Gregorové, strategické komunikátorce Langšádlové, fašounkovi Bartoškovi, oteplovači Hladíkovi, eutanazijní tanečnici Šebelové, domovnici Pivoňce, progresivistické svazačce Richterové, práskači Letochovi, sněmovním inventáři Bendovi, možno libovolně doplňovat, vše, co bude nyní následovat, nemůže být horší.

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Pozornost se od Turka obrátila k temnému původu celé aféry
Nová poslankyně ve sněmovně objevila nečekanou místnost
Zelení, inkluze, Šabatová, milionové neziskovky. Sedmnáct let s Klárou Šimáčkovou
Vy jste běhal po Praze a sháněl místo, smáli se na Primě lidovcovi. Došlo na Turka i na hřbitovy

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Štěpánek , vláda , trikolora

autor: PV

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Vážený pane Babiši

Obracím se na Vás jako na budoucího premiéra, protože si myslím, že je nutné řešit následující problém. Legálně se u nás prodávají drogy s HHC, THC a další. Na sociálních sítích se dočtete, že rodiče či učitelé či kamarádky řešili bezvědomí dětí po požití jakýchsi bonbonů, trubiček a kdoví čeho ješt...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potraviny bojující proti vráskám, nadýmání i stresuPotraviny bojující proti vráskám, nadýmání i stresu Přátelství s výhodami má svá úskalíPřátelství s výhodami má svá úskalí

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Štěpánek (Trikolora): Politici končící vládní koalice si hrají na morální majáky

15:15 Štěpánek (Trikolora): Politici končící vládní koalice si hrají na morální majáky

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k mediálním výstupům koalice SPOLU, STAN a Pirátů.