Štěpánek (Trikolora): Potřebujeme vlastní sebevědomou politiku

Určitě si kupte zářijové číslo měsíčníku TO, které právě vyšlo. Už také proto, že v něm mám velký článek nazvaný Česká republika na Západ nepatří. Tady je několik úryvků: „Patříme na Západ!“ je to nejhloupější, ba dokonce možná nejnebezpečnější politické heslo současnosti. Proč? Těch důvodů je více. Ale vezměme to popořádku.
Nejdříve si zkusme definovat, co to ten bájný Západ dnes je, respektive co už dávno není. Země ležící na západ od nás už zcela jistě nejsou tím, čím byly za časů, kdy Československo bylo ještě součástí světové socialistické soustavy. Od té doby se toho hodně změnilo. Svobodu slova nahradila smrtící politická korektnost, svobodný trh znásilnily bruselské byrokratické regulace, EHS čili Evropské hospodářské společenství, jež sloužilo volnému obchodu suverénních zemí, se přeměnilo na Evropskou unii, jejíž cílem je vnutit všem zemím jednotný politický, právní, fiskální i měnový systém. Volené politiky nahradily nikým nevolené klotové rukávy…
My jsme ta večeře
Nevím, jak často jezdíte po dálnicí D5 z Plzně směrem na Rozvadov, ale to, co tam postupně vyrostlo, je pro naši současnost přímo definiční. Čeho jsou všechny ty obrovitánské budovy, všechny ty monstrózní skladovací kvádry obrazem? A proč jsou jen na naší straně, a ne také na té německé? Ta méně nepříjemná odpověď zní, že u nás je prostě levnější pracovní síla. Ale ona je tu ještě jedna mnohem závažnější odpověď.
Když nás Západ lákal a posléze přijal do Evropské unie, mysleli jsme si, že nás zve na večeři ke společnému stolu. Mýlili jsme se. My jsme ta večeře. Nejsme plnoprávnými členy, nýbrž koloniemi, kam západní nadnárodní společnosti lifrují své zboží. Za Rozvadovem se jen překládá. Ale kdyby jen to. V mnoha případech, zvláště co se týká potravin, si sice ve stejném obalu, ale dráž kupujeme horší kvalitu…
Kam tedy patříme?
Nežijeme ani na západě, ani na východě, Česká republika je součástí prostoru střední Evropy. Prostoru, který se nachází mezi Německem a Ruskem. Našimi nejbližšími spojenci jsou, přesněji měli by být, naši nejbližší sousedé, se kterými nás pojí společné zájmy i podobné problémy. Především bratrské Slovensko a hned vedle něho další země Visegrádské čtyřky, tedy Polsko a Maďarsko. A onen středoevropský pruh našeho zájmu se od Baltu táhne dále na jih přes Rakousko k zemím bývalé Jugoslávie.
Někdejší Rakousko-Uhersko se už neobnoví, ale užší spolupráce zemí tohoto regionu je přesně to, oč bychom ve vlastním zájmu měli usilovat nejvíce. Fialova vláda s hubou plnou hesla „Patříme za Západ!" ale dělá pravý opak. Visegrádskou čtyřku za potlesku Bruselu rozbíjí. Je to fatální omyl, ze kterého nic dobrého nemůže vzejít.
Potřebujeme vlastní sebevědomou politiku
Co kdybychom jednou nevzhlíželi k žádným obzorům, ani těm východním, ani těm západním. Co kdybychom nevykřikovali, kam patříme či nepatříme, protože od vždycky jsme tam, kde jsme, a jinde nikdy nebudeme. Co kdybychom prostě dělali věci po svém, sebevědomě a efektivně. Opravdu je to nemožné? S hlavou zabořenou v zadku, ať už se nachází na jakékoli straně světa, západní nebo východní, to ovšem nejde.
