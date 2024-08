Štěpánek (Trikolora): Přesně tímto způsobem manipulují veřejným míněním

Přesně takhle to ty novinářské děvky, které ovládají hlavní proud zdejších médií, dělají. Přesně tímto způsobem manipulují veřejným míněním. Spousta lidí totiž nečte celé články, ale klouže po titulcích. Která informace je podstatná a která má naopak informační hodnotu limitně se blížící nule, leč tu podstatnou informaci deformuje? Je podstatnou informací, že Robert Kennedy jr. podpoří ve volbách Donalda Trumpa, což mohou být přesně ta rozhodující procenta, pročež se Trump znovu nastěhuje do Bílého domu a promění americkou politiku, nebo to, že Kennedyho sourozenci se pohoršují? Každý si může odpovědět sám. Novinářské děvky v tom každopádně mají jasno. To podstatné, totiž informace, jež může změnit svět, do titulku nepatří, šup tam s naprostou banalitou.

