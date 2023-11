Štěpánek (Trikolora): Válka je tragickým vyústěním Majdanu

reklama

Právě včera v noci to bylo deset let, co na Ukrajině začal tzv. Majdan či Euromajdan, který záhy v režii Spojených států amerických a s podporou Evropské unie vedl ke státnímu převratu. Každý si může sám odpovědět na otázku, zdali je na tom Ukrajina nyní, po deseti letech, lépe nebo hůře, zdali se Ukrajincům žije snadněji nebo obtížněji, zdali ukrajinské hospodářství ve spojenectví se Spojenými státy a Evropskou unií vzkvétá, nebo se hroutí.

Já vím, namítnete: Válka! Ale ta je přece tragickým vyústěním Majdanu. Pokud máte v hlavě mozek, můžete tedy také popřemýšlet, proč onen ozbrojený konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou vznikl. Zdali proto, že Vladimir Putin 24. února 2022 ve čtyři hodiny ráno vykouknul z okna Kremlu a řekl si, dneska by to šlo, nebo zdali ta šílená válka, jež hrozí přerůst do mnohem širšího válečného běsnění, a ty tisíce a tisíce mrtvých nejsou důsledkem právě všech těch předchozích dějů, na jejichž začátku byl právě Majdan, státní převrat, uskutečněný v režii Spojených států amerických a s podporou Evropské unie.

