Foldyna (SPD): Zaseli jste Kosovo a sklidili jste Ukrajinu

16.02.2026 18:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výročí založení Kosova.

Foldyna (SPD): Zaseli jste Kosovo a sklidili jste Ukrajinu
Foto: Hana Brožková
Popisek: Jaroslav Foldyna

Před 18 lety v rozporu s mezinárodním právem, po vojenské intervenci NATO na Jugoslávii v roce 1999, byla 17. února 2008 vyhlášena tzv. republika Kosovo.

Zaseli jste Kosovo a sklidili jste Ukrajinu. Jak je to dnes výstižné! Ale to se nesmí říkat, to tzv. liberální demokraté nechtějí slyšet.

Rokem 1999 přestalo platit mezinárodní právo, NATO napadlo bez mandátu OSN a v rozporu s Washingtonskou smlouvou Jugoslávii.

V roce 2008 Srbsku bylo uloupenou území Kosova a Metochie, vzniká tzv. Republika Kosovo.

Je to opět selhání mezinárodního práva, dnes již nic z neplatí. Pláčete nad Ukrajinou? Nad Irákem? Nad Libyí? Nad Sýrií?  Nad Venezuelou?

Neplačte, spravedlnost si cestu najde.

Jaroslav Foldyna

  • SPD
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zelení: Řešením je vyšší zdanění majetku těch nejbohatších
Babiš s Havlíčkem probrali své návštěvy Německa. Viděli podstatné změny postojů
Zahradil: Rubio de facto vyhlásil konec globalizace
Klaus o Macinkovi: Kdyby se s těmito lidmi nepohádal, byl bych zklamán

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Foldyna , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bylo založení Kosova porušením mezinárodních práv?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Miloš Vystrčil byl položen dotaz

Žaloba

Jaký účel by přesně měla ta žaloba na premiéra a Macinku? I kdyby vám dal soud za pravdu, tak to přeci nepovede k jejich odvolání nebo je nedonutí sliby splnit. Nebo ano? A podáte ji? Verča

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Sokol (ODS): Macinka v Mnichově opět použil argumentační faul

19:03 Sokol (ODS): Macinka v Mnichově opět použil argumentační faul

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k argumentací páně ministra Macinky.