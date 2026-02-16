Před 18 lety v rozporu s mezinárodním právem, po vojenské intervenci NATO na Jugoslávii v roce 1999, byla 17. února 2008 vyhlášena tzv. republika Kosovo.
Zaseli jste Kosovo a sklidili jste Ukrajinu. Jak je to dnes výstižné! Ale to se nesmí říkat, to tzv. liberální demokraté nechtějí slyšet.
Rokem 1999 přestalo platit mezinárodní právo, NATO napadlo bez mandátu OSN a v rozporu s Washingtonskou smlouvou Jugoslávii.
V roce 2008 Srbsku bylo uloupenou území Kosova a Metochie, vzniká tzv. Republika Kosovo.
Je to opět selhání mezinárodního práva, dnes již nic z neplatí. Pláčete nad Ukrajinou? Nad Irákem? Nad Libyí? Nad Sýrií? Nad Venezuelou?
Neplačte, spravedlnost si cestu najde.
