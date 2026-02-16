Sedláček (Národní demokracie): Cílem EU je zničit náš průmysl, omezit občanské svobody a mobilitu

16.02.2026 17:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k EU.

Sedláček (Národní demokracie): Cílem EU je zničit náš průmysl, omezit občanské svobody a mobilitu
Foto: narodnidemokracie.cz
Popisek: Národní demokracie, logo.

Cílem EU je zničit náš průmysl, omezit občanské svobody a mobilitu, zdanit každou část našeho života a připravit nás o majetek včetně domů a chalup.

Záminkou k tomu je "klimatická" hysterie, která je pro klimunisty vítaným nástrojem k dosažení těchto cílů. (To, že vedlejším důsledkem je devastace naší krajiny, je vůbec netrápí.)

Proto dlouhodobě říkám: Přestaňme řešit "dekarbonizaci", ukončeme toto "klimatické" šílenství a vraťme se k normálnímu životu a k rozumné ochraně přírody.

Článek obsahuje štítky

Sedláček , Národní demokracie

