Dohoda, nebo válka? USA posilují síly u Íránu

16.02.2026 19:45 | Monitoring
Írán usiluje o novou jadernou dohodu se Spojenými státy americkými, která by přinesla ekonomické výhody oběma stranám. Amerika se ovšem v mezičase připravuje na potenciálně dlouhodobou vojenskou operaci.

Dohoda, nebo válka? USA posilují síly u Íránu
Foto: Repro RSBN Youtube
Popisek: Prezident USA Donald Trump na tiskové konferenci hovoří o útoku na Venezuelu

„V zájmu trvalosti dohody je nezbytné, aby USA také profitovaly v oblastech s vysokými a rychlými ekonomickými výnosy,“ uvedl náměstek ministra zahraničí pro ekonomickou diplomacii Hamid Ghanbari. „Součástí jednání jsou společné zájmy v oblasti ropných a plynových polí, investic do těžby, a dokonce i nákupu letadel,“ vysvětlil.

„Nikdo dosud nedokázal uzavřít úspěšnou dohodu s Íránem, ale my to zkusíme,“ řekl americký ministr zahraničních věcí Marco Rubio na tiskové konferenci v Bratislavě.

Jednání byla obnovena s cílem vyřešit dlouhodobý spor o íránský jaderný program a zabránit možné vojenské eskalaci, informuje agentura Reuters. Zároveň se přitom Spojené státy připravují na potenciálně až týdny dlouhou vojenskou operaci v Íránu pro případ, že by jednání selhala.

Američtí představitelé už v pátek potvrdili, že Pentagon do regionu vysílá další letadlovou loď a své jednotky posiluje o tisíce vojáků, stíhací letouny i torpédoborce a další palebnou sílu.

„Prezident Trump má v souvislosti s Íránem k dispozici všechny možnosti,“ uvedla mluvčí Bílého domu Anna Kellyová, cituje Reuters.

Další kolo jednání má proběhnout v Ženevě. Zúčastnit se ho mají velvyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner s íránskými představiteli. „Steve Witkoff a Jared Kushner budou cestovat, myslím, že právě teď jsou na cestě, aby se zúčastnili důležitých jednání, a uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Rubio novinářům.

