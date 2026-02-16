Olympijský výpad redaktora ČT. Lidi to rozpálilo do běla

Veřejnoprávní média se ocitají v centru ostře vedené politické debaty. Nová vládní koalice oznámila záměr zrušit televizní a rozhlasové poplatky a přesunout financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Kritici varují, že to bude krok, který může ohrozit jejich nezávislost a otevřít prostor politickému vlivu na obsah a fungování veřejné služby.
Debata o budoucnosti veřejnoprávních médií v Česku se neodehrává jen mezi politiky a managementem ČT či ČRo, ale i mezi veřejností. Podle agentury STEM většina lidí částečně nedůvěřuje České televizi a sílí i hlasy pro její úplné zrušení.
Na probíhající debatu o smyslu a financování veřejnoprávních médií reagoval i dlouholetý redaktor zahraničního zpravodajství České televize Martin Vaško. Důležitost veřejnoprávní televize připomněl v souvislosti s probíhajícími olympijskými hrami, když se na síti X obrátil na ty, kterým „leží v žaludku veřejnoprávní média“, a položil otázku: „Všechny ty, kterým leží v žaludku veřejnoprávní média, nebo dokonce tvrdí, že se na Českou televizi nedívají, bych se chtěl zeptat, na jaké stanici sledují právě probíhající olympiádu?“ tázal se.
Všech těch, kterým leží v žaludku veřejnoprávní média, nebo dokonce tvrdí, že se na Českou televizi nedívají, bych se chtěl zeptat, na jaké stanici sledují právě probíhající olympiádu? ????— Martin Vaško (@mar_vasko) February 13, 2026
Na Vaškův příspěvek se rychle snesla i vlna kritických reakcí. Jedna z uživatelek upozornila, že živé přenosy jsou dostupné i na YouTube, a dodala: „Asi tomu nevěříte, ale my se bez ČT opravdu obejdeme. Stejně jako bez dalších českých propagandistických a manipulačních médií.“
Další diskutující napsal, že olympiádu sleduje na HBO Max a Vaškovi vzkázal: „Na HBO Max, ty od reality odtržené jelito. Už sám od sebe je tenhle argument scestnej.“
Objevily se i připomínky, že Česká televize vysílá jen část programu, zatímco kompletní přenosy běží na Eurosportu a streamovacích platformách. Jeden z komentujících pak položil řečnickou otázku: „Opravdu chcete tvrdit, že kdyby nebyla ČT, tak u nás nebudou dostupné přenosy z olympiády? Blbce z ostatních dělat můžete, ale takhle okatě zase ne,“ uvedl.
Jeden z diskutujících reaguje velmi útočně. Martina Vaška označil za „kreténka“, tvrdil, že olympiádu vysílají stovky jiných televizí, a Českou televizi nazval „vyděračským spolkem státní televize“. Současně zpochybnil povinnost platit koncesionářské poplatky a ptal se, proč by měl „pod hrozbou exekuce“ financovat zaměstnance veřejnoprávní televize.
Martin Vaško na tento komentář reagoval osobně a obrátil pozornost k tónu celé debaty: „Takhle hulvátsky komunikujete i v běžném životě, nebo jste jenom ‚hrdina‘ na sociálních sítích? Ale stačí si rozkliknout váš profil a mnohé se objasní,“ odpověděl redaktor.
Vedle ostrých a vulgárních reakcí se ale objevily i věcnější odpovědi. Někteří uživatelé slušně vysvětlovali, že Českou televizi dlouhodobě nesledují, řada komentářů opakovala, že přenosy nabízejí i další televizní kanály a platformy, a zpochybňovala tak tezi, že by byla Česká televize v tomto ohledu nenahraditelná.
Martin Vaško následně diskusi uzavřel dalším vyjádřením, v němž poděkoval těm, kteří reagovali věcně a slušně. Připustil, že „možností, kde sledovat olympijské hry, je celá řada“ a že je legitimní debatovat o tom, zda mají veřejnoprávní média vysílat sportovní přenosy.
Takhle hulvátsky komunikujete i v běžném životě, nebo jste jenom “hrdina” na sociálních sítích? Ale stačí si rozkliknout váš profil a mnohé se objasní.— Martin Vaško (@mar_vasko) February 15, 2026
Současně však zdůraznil význam veřejné služby s tím, že olympiáda je „celosvětovým fenoménem, který přesahuje hranice sportu“, a dodal, že „ČT v tomto ohledu poskytuje nadstandardní službu“. Připomněl také, že „ne každý si může dovolit placené kanály“, čímž obhajoval roli veřejnoprávního vysílání jako dostupné alternativy. Následně diskusi uzamkl.
Děkuji všem, kteří slušnou formou vyjádřili svůj názor a okomentovali tento post. Těm ostatním přeji šťastnější život. A také se omlouvám, že v tomto množství nemůžu reagovat na všechny komentáře. Je samozřejmě dobře, že možností, kde sledovat olympijské hry je celá řada, ať si…— Martin Vaško (@mar_vasko) February 15, 2026
