Sokol (ODS): Macinka v Mnichově opět použil argumentační faul

Ministr Macinka se "po Mnichovu" na sítích brání i odkazem na můj posudek na jeho diplomovou práci, který jsem kdysi jako jeho vysokoškolský učitel napsal. Osobně nejsem zastáncem spojování politických střetů a toho, co se odehrálo na akademické půdě.
Proto mě překvapilo, že pan ministr nyní veřejně argumentuje mým posudkem, protože v něm jsem samozřejmě hodnotil odborné zpracování tématu a nikoli jeho politické názory.
Tehdy i dnes dobře vím, že to, co se odborně popisuje jako „demokratický deficit“, skutečně v EU existuje. Neznamená to ale, že by EU byla nedemokratická a že by se moc jejích institucí neodvíjela od demokratických voleb.
Pan ministr Macinka jen v Mnichově opět použil argumentační faul, oblíbený mnoha euroskeptiky. Kritizoval totiž nastavení evropských institucí za použití odborného termínu „demokratický deficit“, ale zapomněl se při tom posluchačům debaty přiznat, že jeho odstranění by poškodilo ty země, které nejsou v Unii největší. Konec „demokratického deficitu“ by oslabil vliv středních a malých členských států, včetně České republiky. Že to chtějí zastánci evropské federace nebo zástupci největších členských zemí, je z jejich pohledu logické. Proč ale stejným směrem argumentuje český ministr zahraničí a politik, který jindy varuje před centralizací EU, to mi rozum nebere.
A když už to pan ministr takto otevřel, připomenu, že jsem ho na tento možný rozpor v rámci odborné diskuse upozorňoval i v tom jím citovaném posudku na jeho závěrečnou práci.
