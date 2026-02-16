Sokol (ODS): Macinka v Mnichově opět použil argumentační faul

16.02.2026 19:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k argumentací páně ministra Macinky.

Sokol (ODS): Macinka v Mnichově opět použil argumentační faul
Foto: Archiv Petra Sokola
Popisek: Petr Sokol

Ministr Macinka se "po Mnichovu" na sítích brání i odkazem na můj posudek na jeho diplomovou práci, který jsem kdysi jako jeho vysokoškolský učitel napsal. Osobně nejsem zastáncem spojování politických střetů a toho, co se odehrálo na akademické půdě.

Proto mě překvapilo, že pan ministr nyní veřejně argumentuje mým posudkem, protože v něm jsem samozřejmě hodnotil odborné zpracování tématu a nikoli jeho politické názory.

Tehdy i dnes dobře vím, že to, co se odborně popisuje jako „demokratický deficit“, skutečně v EU existuje. Neznamená to ale, že by EU byla nedemokratická a že by se moc jejích institucí neodvíjela od demokratických voleb.

Pan ministr Macinka jen v Mnichově opět použil argumentační faul, oblíbený mnoha euroskeptiky. Kritizoval totiž nastavení evropských institucí za použití odborného termínu „demokratický deficit“, ale zapomněl se při tom posluchačům debaty přiznat, že jeho odstranění by poškodilo ty země, které nejsou v Unii největší. Konec „demokratického deficitu“ by oslabil vliv středních a malých členských států, včetně České republiky. Že to chtějí zastánci evropské federace nebo zástupci největších členských zemí, je z jejich pohledu logické. Proč ale stejným směrem argumentuje český ministr zahraničí a politik, který jindy varuje před centralizací EU, to mi rozum nebere.

A když už to pan ministr takto otevřel, připomenu, že jsem ho na tento možný rozpor v rámci odborné diskuse upozorňoval i v tom jím citovaném posudku na jeho závěrečnou práci.

PhDr. Petr Sokol, Ph.D.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Macinka se nepo…, to mu pomohlo.“ Jednání se Sikorským rozesmutní opozici
„Lékaři, pediatři, psychologové či pohřebáci říkají...“ Loprais z PRO po akci o covidu
Olympijský výpad redaktora ČT. Lidi to rozpálilo do běla
„Dostali kartáč.“ Turkova tiskovka a nový kandidát. Moravec se neudržel

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , ODS , Sokol , Macinka

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je ministr Macinka jen politické neochmýřené ptáčátko?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Miloš Vystrčil byl položen dotaz

Žaloba

Jaký účel by přesně měla ta žaloba na premiéra a Macinku? I kdyby vám dal soud za pravdu, tak to přeci nepovede k jejich odvolání nebo je nedonutí sliby splnit. Nebo ano? A podáte ji? Verča

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Sokol (ODS): Macinka v Mnichově opět použil argumentační faul

19:03 Sokol (ODS): Macinka v Mnichově opět použil argumentační faul

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k argumentací páně ministra Macinky.