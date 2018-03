Světnička: Nepoučili se Slováci od Čechů v testování křehkosti vlády?

Historie se opakuje, i na Slovensku nemá vláda žádné pevné základy. U nás to ale daňové poplatníky vyšlo dráže? Nebo je to jen něčí jiný levnější typ politického boje?

Všechna média se koncem února začala věnovat vraždě novináře Kuciaka a jeho snoubenky. Objevila se spousta spekulací, že je to akce jakési italské mafie podnikající na Slovensku. Nikdo si už nepoložil otázku – díky jakým státním podporám a zahraničním investicím ti Italové přišli. Kolik to vše stálo slovenské daňové poplatníky, aby přišli a investovali? Stejně tak nikdo nepřemýšlel, nakolik italské mafie dostávají pobídky u nás. Nebo dokonce, zda alespoň v něčem dosahují výši té naší mafie komunistické. Stačí připomenout jak Policie ČR záhadně nešetří podvody Tomáše Zimy (podvodem zvolený rektor UK), který veřejné prostředky přednostně rozdává zakázkami pro firmy dočasně bývalých vysokých důstojníku StB. To pomíjím skutečnost, že smrt novináře veřejně na sociálních sítích zesměšňoval ústavní činitel, zákonodárce Poslanecké sněmovny za Pirátskou stranu Lukáš Kolářík – tady nám chybí odvolatelnost poslanců.

Po prvním „vrtěti psem“ italskou mafií se objevila zpráva v Kuciakově „domovském“ médiu, že někdo šikovně mohl k zastření své činnosti použít vraždu novináře s jeho snoubenkou k odvedení pozornosti od jiného problému. Prý se také tento novinář zabýval jednou oblastní soudní a policejní mafii, na kterou prý byl krátký i veliký Robo Fico.

Davy začaly demonstrovat – opticky to nebylo celé Slovensko, ale jen nepatrný zlomek jeho občanů. Média začala spekulovat a také manipulovat, až nakonec rezignoval ministr vnitra Kaliňák. Vláda později také skončila. Po něm jakoby se začala rozkližovat vládní koalice, že by to mohlo vést k předčasným volbám. Celé to doprovází postupně dodávané zprávy o nesprávnostech při vyšetřování této vraždy.

Vůbec nikoho zmanipulovaného nenapadlo, že nikdo jen tak nějakého člověka, natož novináře, nevraždí. Že většina státních i nestátních mafiánů už dávno ví, že čtenář si pamatuje z médií maximálně 4 dny zpátky. Ostatně proto, když jde o řízenou kampaň proti někomu, je třeba veřejnost nejpozději do 4 dnů „nakrmit“ novými, tedy skoro stejně výbušnými informacemi. Stejně také se nikdo nepodivil, že spousty majetkových podivností nedonutily k odstoupení ministra vnitra, natož celou vládu, ale dosud jedna jediná dosud nevyšetřená vražda, ano. Když se zjistí, že to celé byla jen účelová manipulace s využitím vraždy, bude ministr čistý a bude ze sebe dělat oběť anonymní skupinky davu, a spokojeně se může vrátit. Majetkové věci by neustál...(?)

Mgr.Bc. Karel Světnička BPP



Co když je vše jinak? Co když jde „jen“ o klasickou lidskou tragédii v nevyrovnaných mezilidských vztazích? Co když se stala jedna ze dvou dalších variant? Buďme módně genderově vyrovnaní, tak dáme přednost ženě: Co když nějaká Marienka byla zamilovaná do „mediálního hrdiny“ Kuciaka? Jenže zjistila, že už nemá šanci, že se našla jiná po jeho boku, tak si mohla říct: „Nevšímáš si mě, tak Tě za trest zastřelím, a Ty, co jsi mi ho přebrala, tak si taky nezasloužíš žít.“ No a druhá varianta: Co když nějaký Janko vidí, že jeho favoritku sbalil nějaký „pisálek“ a mohl si říct: „Tak mediální škrabák Tě zajímá, a já ne, tak Ti ho zastřelím a Tebe taky, když si mě nevšímáš.“ Je to naprosto porovnatelně stejné, jako ona hypotéza o mafii italské, justiční nebo Boh ví jaké .

Slováci se zřejmě málo ponaučili od nás Čechů s „rušením“ vlády. U nás desítky těžkooděnců, bohatě živených z našich daní, přepadlo jednu lepší sekretářku Nagyovou, a padla vláda. Nikdo nepodal trestní oznámení na státní zástupce, kteří to iniciovali, zda třeba nebyla naplněna skutková podstata trestného činu proti České republice. Státní zástupci s bohatou totalitní minulostí, včetně těch, co je tam dosadili, si vůbec neověřili totalitní minulost napadené soudružky sekretářky. Třeba jak pronásledovala signatáře (koho) Charty 77 jako komunistická aktivistka. Možná by si jinak vybrali pro těžkooděnce k pádu vlády jinou ze sekretářek. Alespoň v něčem se Slováci ponaučili. Ušetřili za těžkooděnce, pár zmanipulovaných aktivistů k vyvolání demonstrací vyjde mnohem levněji, navíc později nepožadují žádné výsluhy.

Závěrem jen snad otázka: Kdy se u nás vypořádáme s naší komunistickou a justiční mafií? Podle opakovaného názoru soudu u nás justiční mafie prý není, ale správná spravedlnost má být slepá – třeba tomu tak opravdu je.

(převzato z Profilu)

