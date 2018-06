Světnička: Staré struktury jsou mazanější než Poche?

Co lze čekat od nominanta ČSSD Pocheho? Co vymyslí tentokrát za finanční triky? Nebo už se poučil od starých totalitních struktur?

Přítele, jejich soudruha, Miroslava Pocheho jeho rodná strana ČSSD stále urputně protlačuje na jakékoli vládní ministerské místo. Napřed ministerstvo zahraničí, pak se objevila možnost ministerstva zemědělství. Vidí v něm ministerského univerzála? Copak může být tak zvláštního, že zrovna Poche je ono ESO sociální demokracie, třeba i v rukávu?

Objevily se informace o jeho ortodoxním sluníčkářství, a tomu odpovídajícím výrokům v jeho písemných projevech, či o hlasování o migraci (uprchlictví to asi nebylo). Není důvod aby nemohl být sluníčkářem. Klidně si podle svého přesvědčení může k sobě domů nastěhovat několik sociálně potřebných rodin - věřme že by šlo jen o sociálnědemokratickou výpomoc, a ne zdroj vylepšení příjmů pomocí sociálních(ne demokratických) dávek - doplatků na bydlení. No, ale prý už tohle nepropaguje. Možná změnil názor poté, co by se mu domácnost se čtyřmi cizími eritrejskými nebo syrskými rodinami (4 doplatky na bydlení), přestala vyplácet, že by ani stranické pokladně ČSSD mnoho nezůstávalo, jak bylo u něj a jeho strany zvykem.

Mnozí asi pozapomněli na jeho eskapády s veřejnými financemi. Údajně měl "kouzlit" s různým přerozdělováním, aby nemusel stát, tedy my všichni včetně voličů socdem, komunistů a ANO (ostatní s ním do vlády nejdou) platit daně, jako všichni jiní slušní občané. Aféru tehdy rozvířili novináři - ač studoval i na ekonomické fakultě u zemědělců, přesto si při pokusech o daňové úniky nevšiml, že vůbec své manipulace dělat nemusel. Takový je to finanční a daňový odborník!

Mgr.Bc. Karel Světnička BPP



Kdyby šel řídit jakýkoli státní úřad či institucí, není právě snad to záměr v souvislosti s jeho "superodborností"? Dříve se snažil umanipulovat "jen" 300 tisíc před zdaněním. Nyní by ale měl odpovídat za skoro miliardový rozpočet ministerstva. Tam se dá "odklánět" ve prospěch rodné strany mnohonásobně více (podpora zahraničních investic - MZV, dotace zemědělcům - MZE apod.). Co by nedokázal on sám, jistě najde někoho "všehoschopného" mezi svými soudruhy, aby pomohl... Když tehdy, i za cenu pokusů o podvodné jednání, dokázal dát rodné straně 300 tisíc korun, jistě dokáže totéž i s mnoha miliony. Ostatně strana to potřebuje strašně moc peněz, jinak by si její rozsáhlé dluhy nejen po advokátu Altnerovi mohl odkoupit třeba Svěřenecký fond Andreje Babiše...

Na druhé straně je nutno přiznat, že Poche je se svými finančními manipulacemi naivním amatérem. To mnohonásobně protřelejší mafiáni ze starých komunistických struktur vše dělají ve velkém a dokonaleji. Zářným příkladem je podvodem zvolený Tomáš Zima (rektor Univerzity Karlovy) a jeho pověstná stará komunistická struktura Jitka Čádová (teď úředně - Jánošová). Hrstka studentů, většinou členové Akademického senátu Univerzity Karlovy, udělají před TV kamerami menší "studentskou" demonstraci za více peněz do školství. Široká veřejnost hned si představí učebny s chudáky studenty a chudé vyučující. To zabere na nestrážící strážce státní kasy, a hned jsou peníze. Naposledy dal Andrej Babiš na vysoké školství 30 miliard korun. Vypadá to jako velká suma, která udělá ze všech obyvatel České republiky inženýry a doktory. Omyl! Díky podvodům a machinacím staré struktury Čádové (nyní úředně Jánošové) se podařilo odhalit že další totalitní stará struktura Tomáš Zima se svými nohsledy "pere" peníze na školství ve prospěch firem patřících, či založených vrcholovými důstojníky StB.

Ano, proti nim je Poche naprostý amatér,žabař a břídil.....asi je příliš mladý na to, aby stihl být fanatickým aparátčíkem zločinné komunistické strany a třeba i chodit ke KGB...

No, že by už od ČSSD všichni slušní "přátelé" odešli...? Zhasne poslední?

(převzato z Profilu)

