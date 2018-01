Svoboda (KDU-ČSL): „Pas” vozidla odstranil v Belgii 97 % problémů s přetáčením tachometrů

V dopravním výboru TRAN jsme se dnes zabývali přetáčením tachometrů. Jedná se o velký problém, který se dotýká přibližně 50 % ojetých vozů. Trh ojetých aut v EU je větší než ten s těmi novými. Většina prodejů navíc probíhá mezi tzv. “starými” a “novými” členskými státy. U aut dovezených do “nových” členských států dochází k přetáčení až 3x častěji než ve “starých” členských státech. Škody způsobené kupujícím se tak odhadují až k 8,77 mld. € ročně. To vše má samozřejmě i bezpečnostní rizika. Studie výzkumného střediska Evropského parlamentu navrhuje použít řešení, které tento problém téměř vymazalo v Belgii a Nizozemsku, a to “pas” každého vozidla s příslušnými údaji, kam by se povinně zapisovaly při různých příležitostech. V Belgii toto opatření odstranilo 97 % problému.

autor: PV