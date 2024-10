Svobodné povede znovu Libor Vondráček, získal jasnou většinu hlasů

Po Republikovém sněmu, který proběhl 19. 10., volí Svobodní nové vedení. 27. 10. ve 20:00 byl oznámen první výsledek v řadě nadcházejících voleb. Post předsedy obhájil ústavní právník Libor Vondráček, který obdržel 220 hlasů (celkem 87 % z celkového počtu).

„Moc si toho výsledku vážím. Jsem rád, že jsem získal silnou podporu od hlasujících členů, protože můj protikandidát nabízel popření velké míry naší práce za posledních 5 let. Dvouleté uhnutí od původní rétoriky strany, které můj soupeř nabízel, už jsme si vyzkoušeli a přivedlo nás v roce 2019 k nejhoršímu výsledku, 15 500 hlasů v eurovolbách,“ uvedl Libor Vondráček po svém zvolení.

Přestože má za sebou Libor Vondráček už pět let ve funkci předsedy, uznává, že je potřeba mnoho změnit:„Souhlasím, že se toho musí změnit dost, máme totiž daleko větší cíle, než jaké jsou naše volební výsledky, a to přestože jsme letos získali 3,5krát víc hlasů než v minulých eurovolbách. Ovšem změna směřování, jakou nabízel můj protikandidát, by přinesla exodus členské základny, která je dnes více než dvojnásobná oproti stavu v roce 2020, krátce po mém nástupu, což samo o sobě není důvodem k jásotu, ale zároveň je to šance na takovém růstu stavět dál, a ne vše lacině zbořit.“

Ve volbě předsedy podpořilo Libora Vondráčka již dříve více členů včetně Markéty Šichtařové, která o něm řekla na Republikovém sněmu strany: „Je to v tuto chvíli jediný člověk v politice, kterému bych já věřila.“ A naznačila také, jaké bude její další zapojení. „Budu se pokoušet dělat to, co považuji za správné, i když to nebude to vítězné,“sdělila dále s tím, že volebním výsledkem se nenechá odradit a zůstává u Svobodných.

Už ve svém kandidátském projevu Libor Vondráček naznačil své budoucí kroky: „V každém druhu voleb, které máme aktuálně za sebou, jsme získali více hlasů než ve stejných volbách předchozích. Určitě jsme si ale představovali rychlejší a výraznější růst hlasů.

Můj plán na to reaguje. V rámci strany chci prodiskutovat a prosadit svoji vizi SPOLEČNÝ SEN, kterou jsem zveřejnil na webu www.liborvondracek.cz , abychom byli v důležitých otázkách jednotní a navenek působili tak srozumitelně, jak bychom si sami přáli. Možná, že máme stále ve straně cca 10 % lidí, kteří by se více hodili do jiného politického subjektu, a vzájemný pobyt v jedné straně neprospívá jim osobně ani straně jako celku.

V rámci takového ozdravného procesu, kdy budu důsledněji prosazovat vizi SPOLEČNÝ SEN, tak možná ztratíme 20 členů, ale jiných 200 získáme, díky čitelnějšímu směřování a týmovějšímu vystupování.“

Všech více než 400 členů bude v následujících dnech volit elektronicky i obsazení dalších stranických funkcí. Kompletní složení republikového předsednictva se dozvíme 6. 11. ve 20:00.

