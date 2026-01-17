Svobodní: Minulá vláda svobodu slova systematicky oslabovala

Důraz na ochranu svobody slova na mnoha místech ve vládním programovém prohlášení přesvědčila předsedu Svobodných, aby hlasoval pro vyslovení důvěry novému kabinetu. Připomněl však, že právě minulá vláda podnikla celou řadu kroků, které podle něj svobodu slova systematicky oslabovaly.
Šlo například o zavedení nového gumového trestného činu §318a, vypínání webů na žádost ministra vnitra, zavádění Stratkomu, aby korigoval občanům informace, vytvoření policejního KRITU ve jménu boje s dezinformacemi, schválení DSA či EMFA v Bruselu, plány ministryně spravedlnosti, že budou padat přísnější tresty za výroky, které podle vágních paragrafů označíme za nenávistné, dotování politických neziskovek šířících vládní narativy, placení vládně-propagandistických plakátovacích a mediální kampaní za stovky milionů, zákaz propagace komunismu.
