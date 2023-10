Svobodní: Odmítáme intervencionalistickou politiku

reklama

Svobodní odmítají intervencionalistickou politiku. Vměšování se do vnitřní politiky ostatních států je nám tedy cizí. V souvislosti se slovenskými volbami proto v první řadě vyjadřujeme plnou důvěru v to, že nikdo nemá lepší předpoklady vybrat pro Slovensko správnou vládu, než sami Slováci. Preference české politické strany by v tomto případě měly zůstat v obecné rovině, tak aby po volbách naše vzájemné vztahy se Slovenskou republikou byly stále dobré a snad i lepší než dnes.

Prospěch České republiky je to jediné, co musíme sledovat v případě zahraničních voleb. Jako Svobodní si proto s respektem k úsudku slovenských voličů přejeme, aby volby přinesly takový výsledek, díky kterému si naše země budou moci být spolehlivými partnery. Přejeme si, abychom si po volbách byli se Slováky oporou nejen v rámci spolupráce V4, ale abychom byli schopni se společně bránit vůči všemu a všem, kteří by chtěli okrajovat naši suverenitu a chtěli brát svobodu našim občanům.

Stanovisko předsednictva Svobodných

