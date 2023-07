Svobodní: Unie by měla jít příkladem a naordinovat si redukční dietu

reklama

Unie požaduje po členských státech další peníze na vlastní agendu. Například chce 15 miliard na realizaci nové legislativy, týkající se migrace. Jaká je situace a co s tím?

Státy napříč Evropou jsou zadlužené. I český rozpočet je ve velkých problémech. Potřebujeme místo dalších výdajů deficit naopak snižovat a udržet si konkurenceschopnost. I Unie by měla jít příkladem a místo vymýšlení a snahy o realizaci dalších a dalších projektů na tyto snahy rezignovat a naordinovat redukční dietu i sama sobě.

Žádné drahé plány obnovy za stovky miliard. Žádné drahé celoevropské plány a projekty. Omezení evropských dotací. EU by měla jít členským státům příkladem a naordinovat si úspory. Zvlášť teď, když většina členských států nemá peníze nazbyt.

Nabízíme elegantní řešení. Unie nebude dělat to, co si předsevzala, a bude šetřit. Členské státy jí proto nebudou muset posílat další peníze, které samy většinou nemají. A úředníci v EU budou díky tomu mít méně práce s náročnými projekty a více času na odpočinek. Když to podáme takto, tak by to snad mohlo mít šanci na úspěch, co myslíte?

