Svobodní: Zahájili jsme boj za českou korunu včas

Svobodní zahájili boj za českou korunu včas, i to je poselství projevu Petra Pavla. Proč podle vás prezident vytáhl euro? A co na ten výrok říkáte? Na tyto dotazy odpověděl náš předseda Libor Vondráček takto:

„S naší peticí za zachování české koruny jsme právě v Senátu. Zrušení koruny a zavedení eura by poškodilo českou ekonomiku. Zhruba 82 procent obyvatel si to uvědomuje, i proto si přeje korunu zachovat. Mezi nezávislými ekonomy je shoda na výhodnosti zachování koruny ještě větší.

V rozporu s touto zjevnou shodou mezi laickou a odbornou veřejností minimálně devět z osmnácti členů vlády deklarovalo přijetí eura podporu. Zdá se, že chtějí využít příhodné situace v podobě probruselského složení vlády, která se už nikdy nemusí opakovat, k protlačení kroků, směřujících výrazným způsobem k přijetí eura. Jelikož právě o tom se má na příštích jednáních vlády rozhodovat, zvyšuje prezident tlak zejména na ministry za ODS, neboť část této strany ještě stále euro zavádět nechce.

Již mnohokrát nám ovšem premiér, ale třeba i ministr financí ukázali, jak umí rychle měnit názory. V dubnu jsme upozorňovali, že se do nového prohlášení vlády vloudil úmysl vstoupit do systému ERM-II, který je předsíní k vstupu do eurozóny. Naše petice je tak aktuálnější, než kdy dřív, a pan prezident to svým projevem jen dokázal."

