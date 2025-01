Zrušili jsme společné zasedání vlád se Slovenskem. Ne proto, že by nám Slovensko nebylo blízké - naše vztahy přesahují aktuální politickou reprezentaci.

Ale když se naše hodnoty tak zásadně rozcházejí, nemůžeme předstírat jednotu.

Musíme dělat to, co je správné pro ČR. A to je na míle vzdáleno od všeho, co představuje zločinec Putin a současné Rusko.