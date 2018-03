TOP 09: Servilita se nevyplácí, postavme se obviněním Ruska

Rusko tento víkend obvinilo Českou republiku, že jed, kterým byl otráven Sergej Skripal, mohl pocházet z tuzemska. „Nařčení Ruska nás jako zemi velmi vážně poškozuje. Vláda by v takové chvíli měla myslet na obranu zájmů státu a jednat podle toho. Pokud to bude nezbytné, měla by i zvážit možnost vyhoštění ruských diplomatů, stejně jako to udělala Velká Británie,“ říká předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Předpokládal bych, že ministr Stropnický během víkendu podnikne první kroky a velvyslanec Ruské federace v ČR Alexandr Vladimirovič Zmejevskij u něj už bude mít termín k přijetí. Měl by se omluvit za tvrzení, že Novičok může pocházet z České republiky. Je chyba, že se tak dosud nestalo, protože Rusko bude takový postup vnímat jako naši slabost. Servilita se nikdy nevyplatila,“ uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová proto navrhne, aby se postojem kabinetu v rámci mimořádného bodu zabývala sněmovna. „Ministr zahraničních věcí byl včera na zasedání Rady Evropské unie, které se incidentem zabývalo. Situace je natolik závažná, že by měl ministr sněmovnu informovat a jasně se postavit za české zájmy, které jsou výroky ruských představitelů poškozeny. Pozvat si ruského velvyslance k podání vysvětlení považujeme za naprosté minimum. Pokud Rusko obvinilo Českou republiku, mělo by předložit důkazy,“ uvedla Helena Langšádlová, poslankyně TOP 09 a členka sněmovního výboru pro evropské záležitosti.

