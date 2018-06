Top 09: BACK2TOP! Postavíme se za vás, nabízíme kvalitní osobnosti

BACK2TOP – zpátky k Topce, zpátky na vrchol. S tímto heslem zahájila TOP 09 volební kampaň do Senátu a do zastupitelstev obcí a měst.

Strana představila své zástupce, které nabídne voličům v podzimních senátních a komunálních volbách, a také témata, která chce prosazovat na celostátní i místní úrovni. Postavíme se za vás a Postavím se za vás – jsou hlavním sloganem letošní kampaně.

„TOP 09 je zárukou demokracie v Česku, chráníme evropské hodnoty a nezahráváme si s populismem a demagogií. Nejsme elitáři, papaláši ani oligarchové. Nabíráme druhý dech. Žádáme naše předešlé, ale i nové voliče o důvěru. Umíme politiku a víme, co dělat na všech jejích úrovních. Osud naší země nám není lhostejný. Postavíme se za vás, ale také za tuto zemi,“ řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

TOP 09 letos spojuje síly ve volbách s dalšími demokratickými stranami. Tématy, na které se bude TOP 09 soustředit, jsou: jednoduchá a srozumitelná veřejná správa, hospodárné město, kvalitní dopravní infrastruktura, důstojný život v obci, kvalitní vzdělání a podpora kulturního života v obcích. Základní myšlenky programu TOP 09 pro komunální volby prezentovali: Jan Jakob (Roztoky u Prahy), Ludmila Ministrová (Pardubice), Tomáš Třetina (Moravský Krumlov), Zdeňka Blišťanová (Jeseník), Petr Hlaváček (Praha).

„Spojujeme síly nejen v obcích, ale i pro Senát. Ten je pro nás pojistkou demokracie a chceme ho jako demokratický uhájit. Máme zkušenosti a hluboké znalosti, což nás na české politické scéně činí výjimečnými. TOP 09 je strana expertů, kteří jsou schopní předkládat nepopulistická řešení s dlouhodobým přesahem,“ dále uvedl předseda Jiří Pospíšil.

TOP 09 TOP 09

Víc, než si myslíte

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Osobně představil další kandidáty TOP 09 do Senátu, mezi nimiž figuruje například rektor brněnské Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, dlouholetý úspěšný starosta Bolatic na Opavsku Herbert Pavera.

„Pro kandidaturu do Senátu jsem se rozhodl poté, co jsem získal širokou podporu demokratických stran. Velké podpory v našem regionu si opravdu vážím. V Senátu bych chtěl využít svých zkušeností z řízení samosprávy, školství a podpořit tak rozvoj obcí, měst i škol. Myslím si, že názory komunálních politiků by měly být v Senátu slyšet, protože z každodenní praxe víme, co lidi trápí a jak jejich problémy řešit,“ řekl starosta Bolatic Herbert Pavera.

Dále do Senátu kandiduje bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, diplomat Pavel Fischer nebo přednosta ortopedické kliniky Pavel Dungl.

„Naše demokracie je poměrně křehká a jak vidíme z dnešního vývoje i velmi zneužitelná, proto je senátní pojistka nesmírně důležitá. Přes všechny mnohdy neupřímné názory a rádoby silná vyjádření je role senátu nezpochybnitelná. Přivítal jsem proto výzvu k nominaci voleb do role senátora s radostí a s pocitem možnosti vstoupit do své nové, užitečné role,“ vysvětlil svou kandidaturu Pavel Dungl.

Kompletní seznam kandidátů do Senátu za TOP 09 nebo s podporou strany najdete ZDE.

Psali jsme: Vondra (TOP 09): Drobení sil dnes nemá žádný smysl Kalousek (TOP 09): V celém fiskálním kompaktu nenajdete jediné slovo, které by nás přibližovalo k přijetí eura TOP 09: Chceme vědět, kdo získává dotace EU na úkor malých zemědělců TOP 09: Zajistíme dostupné bydlení v metropoli

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV