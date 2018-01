Topolánek: Demokracie není samozřejmost

Svoboda se nedědí. Svoboda je něco, za co musí každá generace bojovat. To by si měli všichni mladí, kteří si teprve formují žebříčky hodnot, uvědomit. T. G. Masaryk to moc dobře věděl a svými činy to dával jasně najevo. Dokázal ostře a čitelně prezentovat svoje názory a byl schopný už v začátcích rozpoznat hrozbu totalitní ruské vlády a zasáhnout na obranu demokracie v naší zemi. Lepšího státníka si Československo ve svých začátcích nemohlo přát. Proto nezapomínejme na to, že demokracie není samozřejmost a važme si ji.

