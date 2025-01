Trikolora: Doba tanečků okolo koncesionářských poplatků končí, je čas na diskuzi o zrušení veřejnoprávních médií

Veřejnoprávní média mají dle zákona poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů, mají přispívat k právnímu vědomí obyvatel České republiky a mají také dbát na to, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech nebyla jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí.

Česká televize a Český rozhlas tato zákonná ustanovení dlouhodobě nedodržují. Ve svém zpravodajství a publicistice preferují pouze jeden ideový a politický směr a jeho protagonisty ve svém vysílání zvýhodňují. Nositelé jiných názorů jsou selektováni, ostrakizováni, dehonestováni a stigmatizováni. Sečteno podtrženo: Veřejnoprávní média nejsou nezávislým informačním zdrojem, nýbrž propagandistickým nástrojem.

To vše za situace, kdy povinností prakticky všech domácností je platit povinné televizní a rozhlasové poplatky. Financujeme si tak něco, s čím nejenže podstatná část veřejnosti nesouhlasí, ale přímo něco, co společnosti škodí, neboť to narušuje volnou politickou soutěž a ničí demokratický právní řád. Financujeme něco, co společnost rozděluje, namísto aby to bylo jejím spojovníkem. Nyní dokonce Fialova vláda přichází s novelou, která povinné poplatky nejen navyšuje, ale dokonce ještě rozšiřuje okruh jejich plátců.

Trikolora to považuje za politický zločin a vyzývá naopak k zahájení společenské diskuze o zrušení veřejnoprávních médií.