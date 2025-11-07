Trikolora: Neděkujeme! Nevracejte se!

Nic nevypovídá o končící Fialově vládě více, než že po čtyřech letech svého tragického vládnutí do všech domácností právě v těchto dnech rozesílá manuál 72 HODIN, což ve skutečnosti není nic jiného než příručka, jak přežít důsledky toho, co právě Fialova vláda ruku v ruce se svými politickými a mediálními spojenci, našimi i eurounijními, napáchala.
Dnem, kdy si Poslanecká sněmovna zvolila nové vedení, což je zásadní podmínka toho, aby dosluhující vláda podala demisi, odstartoval odchod Fialy, Rakušana a dalších tragédů české politiky na smetiště dějin.
Neděkujeme! Nevracejte se!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV