Turek (Motoristé): Děkuji za podporu poslanců

17.01.2026 8:05 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na usnesení Poslanecké sněmovny ke jmenování členů vlády prezidentem

Turek (Motoristé): Děkuji za podporu poslanců
Foto: Repro Youtube
Popisek: Filip Turek

Je mi líto, že nedodržování Ústavy České republiky ze strany pana prezidenta zaměstnává i Poslaneckou sněmovnu, o to více si vážím podpory ze strany poslanců, zastupujících nadpoloviční většinu voličů, kteří tímto postojem a hlasováním jasně dávají najevo nepřijatelnost ohýbání ústavy.

Děkuji Andreji Babišovi, Tomio Okamurovi a Petru Macinkovi včetně všech jejich poslankyň a poslanců. Tato vládá má ohromný potenciál efektivně pracovat pro občany této země a držet pevně při sobě za všech okolností.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Nešlo o Turka. Kovářová k zákulisí střetu Babiše s Pavlem
Letos bude Turkův rok, avizuje Macinka. Pavlovo kádrování na tom prý nic nezmění
Turek bude zmocněnec, oznámil Babiš. Ale dostane ministerskou kancelář
„Zmocněnec“ Filip Turek obdržel podporu z nečekaných míst

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

sněmovna , Turek , motoristé

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Porušil prezident Petr Pavel nejmenováním Filipa Turka ministrem Ústavu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Róbert Šlachta byl položen dotaz

Účast ve vládní koalici.

Pane Šlachto, nemrzí Vás dnes, že jste byl tvrdohlavý a neprojevil dostatek politického realismu? Proč jste se nepřidali ke spolupráci k některé opoziční skupině? Je mi jedno ke které. Klidně ke komukoliv. Stačilo, SPD, Motoristi, Pro, ANO ... spousta možností a třeba Stačilo by se ve spolupráci s ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Ranní návyky podporující přibírání na vázeRanní návyky podporující přibírání na váze Konzumace čaje chrání křehké ženské kostiKonzumace čaje chrání křehké ženské kosti

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Turek (Motoristé): Děkuji za podporu poslanců

8:05 Turek (Motoristé): Děkuji za podporu poslanců

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na usnesení Poslanecké sněmovny ke jmenování členů vlád…