Turek (Motoristé): Děkuji za podporu poslanců

Je mi líto, že nedodržování Ústavy České republiky ze strany pana prezidenta zaměstnává i Poslaneckou sněmovnu, o to více si vážím podpory ze strany poslanců, zastupujících nadpoloviční většinu voličů, kteří tímto postojem a hlasováním jasně dávají najevo nepřijatelnost ohýbání ústavy.
Děkuji Andreji Babišovi, Tomio Okamurovi a Petru Macinkovi včetně všech jejich poslankyň a poslanců. Tato vládá má ohromný potenciál efektivně pracovat pro občany této země a držet pevně při sobě za všech okolností.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.