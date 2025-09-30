Udženija (ODS): Materiální základna humanitární pomoci. Máme ji

Jste připraveni? Minule jsem vám slíbila jednu unikátní novinku, kterou jsme poprvé ukázali na pražském Dni hrdinů. A teď vám o ní řeknu víc...
Jedná se o Materiální základnu humanitární pomoci. Co to přesně je? Vlastně malý zázrak. Dokážeme ji postavit během 12 hodin a zajistit v ní ubytování, stravu, hygienu, zdravotní i psychosociální péči až pro 150 lidí najednou. Jak vypadá, vidíte na fotkách.
K čemu ji máme? Pro případ nenadálých rozsáhlých událostí, jako je třeba tornádo, velké povodně nebo chemická havárie. Zkrátka kvůli věcem, u kterých doufáme, že nikdy nenastanou, ale musíme na ně být připraveni.
Jsem opravdu moc ráda, že v Praze něco takového máme. A že jsme s pomocí hrdinů od hasičů a Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy připraveni pomoct vám, Pražanům v těch nejtěžších chvílích.
autor: PV