Udženija (ODS): Tahanice kolem Libeňského mostu musí skončit

"Nečekané uzavření Libeňského mostu je v tomhle volebním období další špatnou zprávou pro Pražany. Vedení města nedokáže investovat do nové dopravní infrastruktury, ani zajistit provozuschopnost té staré," komentuje uzavření Libeňského mostu šéfka pražských zastupitelů ODS a první místopředsedkyně strany Alexandra Udženija.

"Zavřený most znamená dopravní peklo nejen pro občany Prahy 8, kde je od začátku roku uzavřena také Zenklova ulice. Tahanice kolem mostu musí skončit. A naopak co nejdřív je nutné zahájit jeho kompletní opravu nebo stavbu nové konstrukce," komentuje situaci Udženija. "

"Libeňský most je klasický příklad toho, jak malá skupina aktivistů a na ně napojených politiků dokáže prosazovat svoje zájmy na úkor zájmu ostatních občanů," vysvětluje předseda pražské ODS Tomáš Portlík. "Veřejnost má vědět, že prohlášení mostu za kulturní památku znamená odklad jeho rekonstrukce o dalších několik let, protože by muselo proběhnout nové stavební řízení.”

Aleksandra Udženija ODS



autor: PV