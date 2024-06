Urban (SPD): Potvrzení o občanství. Jinak bych nemohl kandidovat. Absurdní

Víte, jak vypadá úřední šiml?

Když jsem se rozhodl kandidovat do EP, potřeboval jsem k tomu "potvrzení o občanství". Stát, který ví, že mu platím daně, studuju, kdy jsem se narodil, má mě ve voličském seznamu po mě chce potvrzení, že jsem jeho občan! Kteréžto mi vydají na státním úřadě.

Musel jsem tedy nejdřív na městský úřad, tam jsem dostal (proti rodným listům rodičů, co by se stalo, kdybych je neměl radši nechci vědět) potvrzení, že jsem občan a to jsem pak posílal jinému úřadu... Vyřídit si to pro všechny volby dopředu nemá smysl - potvrzení má velmi omezenou časovou platnost.

Připadá vám to absurdní? Myslela si to i paní za přepážkou...

Že prý, až budeme ve vládě, to máme změnit.