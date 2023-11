Urbanová (STAN): Za školství chceme a budeme bojovat

reklama

Jeden bod z těch, které se ohledně stávky ve školách skloňují, trápí i mě: a to jsou ty dělené hodiny. Pokud je jejich financování nastaveno neudržitelně, naprosto chápu potřebu to přenastavit. Dokonce souhlasím s tím, že když přišel návrh na rozpočet -30mld., to, že se podařilo to navýšit a vlastně dostat školství do plusu, je skvělý výkon. Ale jestli nikdo (a tady koukám směrem k těm, kteří rozhodují právě o financích) nevidí, že nemůžeme trestat aktivní školy poskytující kvalitní výuku, zatížené tím, že potřebují hodně asistentů - tohle všechno je dědictví předchozích vlád, ok, ale to neznamená, že ten problém neexistuje - tak mu nejde o kvalitní vzdělávání našich dětí. Nedoplácíme jen na minulé vlády, doplácíme i na to, že jsou ty změny, ke kterým jsme se upsali, tak strašně těžké, že řešení už neunese kompromisy a hloupé návrhy mínusových rozpočtů. Za školství chceme a budeme bojovat.

