Váková (ANO): Nemůžu svátek spojovat s někým, kdo se podílel na deportaci Židů do koncentračních táborů

Děkuji. Tak já na rozdíl od pana předsedy Bendy a jsem poslední, která bych chtěla toto období hodnotit a myslím si, že byť mám své zkušenosti s historikem Petrem Blažkem, tak určitě nejsem jeho favoritkou, takže tady jsem chtěla na tomto místě za prvé poděkovat paní senátorce, že a myslím, že je tam pod tím podepsaná i paní senátorka Horská, že si daly tu práci a určité informace, které jsme nevěděli, když jsme hlasovali, nám tady odhalily.

Každý z nás bude potom hlasovat podle svého vědomí a svědomí. Já tady předem říkám, že budu hlasovat pro senátní návrh, protože nemůžu nikdy spojovat to datum s někým, kdo se podílel na deportaci, s někým, kdo adoroval někoho, kdo se podílel na deportaci Židů do koncentračních táborů. A bylo to tady doložené celkem přesvědčivě a bylo navržené i jiné datum. Takže to není o tom, že bych nechtěla, aby se nestal tento den státním svátkem nebo památným dnem, pardon. Ale v každém případě toto mě zpochybnilo, ta historická analýza byla dobře prezentovaná. Takže, paní senátorko, děkuji.

A druhá věc. Chci nám všem připomenout, že my jsme skutečně nedodělali ten návrh, který tady už byl z minulého období, a ten si myslím, že ještě podstatnější, a to je pozměňovací návrh zavést 24. červen jako Den památky obcí a sídel vyhlazených během nacistické okupace. A zase, já mám ráda historii a tady rozhodně si myslím, že je co dohánět, že to nebyly jenom Lidice, nebyly to jenom Ležáky. V tom zdůvodnění je řada dalších, Ploština, moravská obec, Paseky, Zákřov. Kdo o tom ví teď? A tam opravdu v posledních hodinách války byli zabíjeni lidi.

Čili já vítám ten pozměňovací návrh a děkuji za něj.

