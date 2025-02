Válková (ANO): Ironicky musím říct, že oceňuji kreativní výklad jednacího řádu

Děkuji. Já bych chtěla doplnit tady ten výklad článku 6 ústavy. A možná že z toho bude zřejmé, jakým způsobem my postupujeme, nebo lépe zřejmé, pokud bude tedy vůle to pochopit. Tady je totiž první věta: "Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním." Ale je tam i druhá věta: "Rozhodování většiny dbá ochrany menšin." A my si tu ochranu prostě vykládáme - logicky - asi extenzivněji než vy, a vy nám ji zase redukujete. Takže v tom může být konflikt. To je první poznámka.

Za druhé, teď ironicky musím říct, že oceňuji kreativní výklad jednacího řádu, kdy se ve faktických poznámkách čte zpravodajská zpráva, což jistě není obvyklé, není to ale tímto jednacím řádem vyloučené. Musím říci, že jednací řád je třeba reformovat. To je veliký dluh všech - vlády, koalice, opozice.

A třetí rychlá poznámka. Jsem strašně ráda, že pan doktor Haas, pan poslanec Haas, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, teď jménem všech koaličních poslanců vyjádřil tu účast s utrpením pozůstalých po tragické střelbě na Filozofické fakultě. Ale to my jsme chtěli už předevčírem v rámci svého usnesení. A to, co mě i osobně zarazilo, že jenom kvůli tomu, že jsme to přednesli my, tak jste většinově pro to nezvedli ruku, respektive jste pro to nezvedli ruku. My jsme tuhle smutnou kapitolu chtěli uzavřít a nechtěli jsme to otevírat. Tím usnesením to měla být taková slavnostní tečka a vyjádření toho pohnutí. Nicméně jsme byli potom v šoku, a to se nám nesmíte vůbec divit. (Předsedající: Čas.) Takže jsem ráda, že aspoň dneska dodatečně se tak stalo.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky