Válková (ANO): Minimálně nebylo v pořádku, že se nedokázal stát nejbližším a pozůstalým omluvit

Já děkuji a chci říci, že jsem řekla i kolegům členům komise před tím projednáváním, že s ohledem na to, že musíme projevit nutnou účast i s utrpením těch nejbližších a pozůstalých, nechci jít do nějaké politické konfrontace. Víte, my tam třeba máme hned v tom prvním návrhu usnesení, které jste všichni dostali, jednu věc, kterou - já už jsem o tom hovořila - považuju za absolutní samozřejmost, ale tady prostě očividně nikdo jiný, kromě tedy pana poslance Maška, a my jsme byli dva, a já jsem se celou dobu snažila si říkat, nejsem opoziční poslankyně, tady jsem členkou vyšetřovací komise, nejsem za ANO, nikdy nebudu říkat ano (?), jak se to vyvíjelo, a dodržela jsem to, jo.

Ale pochopitelně, že mě velmi iritovala ta snaha, všechno bylo v pořádku. Tak minimálně nebylo v pořádku, že se nedokázal stát těm nejbližším a pozůstalým omluvit. Proto máme v prvním bodě Poslanecká sněmovna vyjadřuje hlubokou účast rodinám, blízkým a přátelům obětí a omlouvá se jim za to, že stát, pane ministře, reprezentovaný v tomhle případem rezortem vnitra, této tragické události nedokázal předejít, aniž by se tam řeklo, kdo za to může, jo?

Čili zcela v klidu tady říkám, že ty lokalizace toho telefonu opravdu probíhaly tak, jak tady řekl pan poslanec Haas, ale zapomněl už říct to, co tady řekl pan poslanec Mašek, že mohly probíhat mnohem rychleji, v mnohem kratších intervalech, tady ta možnost byla, ale policie by na ni musela přijít a musela by ji také využít. A to se nestalo. A to jsou ty drahocenné vteřiny, kde ty důsledky by mohly být jiné, já si myslím, že menší, výrazně menší. Ale myslím si, že to dokázat nemůžu. (Předsedající: Čas.) A v té zprávě jsme byli velmi opatrní proto.

Děkuju.

