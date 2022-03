Válková (ANO): Takhle nesmíme kategorizovat nikoho

reklama

Děkuji. Já jsem ráda, že to tady zaznělo od předřečníka, který se snažil na ten problém upozornit. Stejně jako pan kolega Haas, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, i já jsem si to ověřovala, a pak jsem takovým tím analytickým způsobem došla k tomu, že je to naštěstí v pořádku. No, pan ministr má jednu z nejlepších legislativ, jistě zaslouženě, takže se může spolehnout na rozdíl od nás, kteří si to musíme pečlivě vyhledat.

Ale co tady zásadně chci říct, a teď tedy jako bývalá zmocněnkyně, protože ještě pořád jsem se toho úplně neoprostila, absolutně odmítám projevy, že musíme kategorizovat mezi uprchlíkem a uprchlíkem. Víte, s čím se setkávají třeba někteří, který prchají a mají jenom tmavou barvu pleti na ukrajinsko-polských nebo ukrajinsko-slovenských hranicích? A to, co zaznělo od pana poslance Kašníka, je naprosto diskriminační výrok, který já odmítám.

A předpokládám, že kdybyste už měli zmocněnce, v závorce konečně, tak by teď vystoupil a řekl by: takhle nesmíme kategorizovat nikoho. Uprchlík je uprchlík a pokud dostane status uprchlíka, tak by měla být jedno jeho kategorie nebo struktura a tak dále. Vím, že mám jenom faktickou poznámku, ale tohle musím říct: takhle, prosím, tedy zásadně ne.

Děkuji.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



